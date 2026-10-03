Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'nın başına geçmesinden bu yana dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Fransa ile İtalya arasında UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan karşılaşma, yeni teknik direktörün Stade de France'ta taraftarların önündeki ilk sınavında, TF1 kanalında rekor izlenme rakamlarına ulaştı.

TF1 kanalının aktardığı "Médiamétrie" şirketinin verilerine göre, maçı Fransa'da 7,17 milyon kişi yüzde 41'lik izlenme oranıyla takip etti. Yayının zirve anında ise izleyici sayısı 8,2 milyona yükseldi; bu rakam, kanalda 5 yıldır bir UEFA Uluslar Ligi maçı için ulaşılan en yüksek izlenme oldu.

Bu rakamlar, Zidane'ın görevi devralmasından bu yana Fransa Milli Takımı'nın maçlarına gösterilen ilginin boyutunu teyit ediyor. Kanal, eski teknik direktörün yeniden ön plana çıkması ve takımı UEFA Uluslar Ligi müsabakalarında yönetmesiyle izlenme oranlarının artacağına bel bağlamıştı.

Zidane yönetimindeki ilk maç olan ve Horozlar'ın 1-0 kazandığı Türkiye karşılaşması, TF1'de 6,82 milyon izleyiciyle yüzde 37,7'lik pazar payına ulaşmıştı.

3 gün önce ise, yine Fransa Milli Takımı'nın 1-0 kazandığı Belçika-Fransa karşılaşması yaklaşık 6,39 milyon izleyiciye ve yüzde 32,9'luk pazar payına ulaşmış, ardından rakamlar Stade de France'taki İtalya karşılaşmasında yeniden yükselişe geçmişti.

TF1, pazartesi akşamı Belçika'ya karşı oynanacak bir sonraki karşılaşmayı, mevcut milli ara döneminde izlenme rakamlarını artırmak için son fırsat olarak değerlendiriyor. Belçika Milli Takımı ise bu maçta ilk karşılaşmadaki yenilgisine karşılık vermeyi ve Stade de France'ta grup liderliğini geri almayı hedefliyor.