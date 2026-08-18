Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane, geçen hafta Fransa Futbol Federasyonu'nun kendisiyle birlikte görev yapacak kadronun büyük bir bölümünü açıklamasının ardından, "Horozlar" ile göreve başlamak için teknik ekibine son rötuşları yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Fransız gazeteci Xavier Giraudon, 2018 yılından bu yana milli takım ile medya arasındaki ilişkilerin yönetimini üstlenen Raphaël Raymond'un yerine, Fransa Milli Takımı'nın medya sorumluluğu görevini üstlenmeye hazırlanıyor.

"Le Parisien" gazetesinin ortaya çıkardığı ve "Radio Monte Carlo"nun doğruladığı bilgilere göre, "Canal+" ve "Infosport+" kanallarında gazetecilik yapan Giraudon, Zidane'ın teknik ve idari ekibinde yaptığı son düzenlemeler çerçevesinde yeni görevine yakında başlayacak.

Zidane ile eski bir ilişki

Giraudon, eski Fransız yıldızın 1990'lı yıllarda Bordeaux formasıyla oynadığı dönemde takımın maçlarını takip etmesi sayesinde Zidane'ı eskiden beri tanıyor.

Fransız gazeteci, Zidane'ın kariyerinin başlangıcını takip eden isimler arasında yer aldı. Zidane ise daha sonra Juventus ve ardından Real Madrid ile dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri haline geldi ve ülkesinin milli takımını 1998 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdı.

İki adam arasındaki bu eski ilişkinin, Giraudon'un yeni görevindeki işini kolaylaştırması bekleniyor; özellikle de Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın Caen'deki antrenman merkezinde yeni ekibini yapılandırırken ondan yararlanmayı tercih etmesiyle.

1998 Dünya Kupası'ndan bir başka şampiyon yolda mı?

Diğer isimlerin açıklanması beklenirken, Zidane teknik ve idari ekibinin tamamını önümüzdeki ay yapılması planlanan bir basın toplantısında tanıtmaya hazırlanıyor.

Ekibin, kaleci antrenörlüğü görevini üstlenen eski file bekçisi Fabien Barthez'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 25 kişiden oluşması bekleniyor.

Ancak Barthez, Zidane'ın yardımcı ekibine katılan 1998 versiyonundan tek dünya şampiyonu olmayabilir; zira son haftalarda Bernard Diomède'in ismi güçlü bir şekilde gündemde.

Diomède şu anda Fransa 20 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevini yürütüyor ve Fransız futbolunun altın kuşağının bazı şampiyonlarını yeniden bir araya getirebilecek bir adımla, Zidane'ın teknik ekibine katılmak için değerlendirilen seçenekler arasında olabilir.

Zidane için zorlu bir başlangıç

Ekibi tamamlanır tamamlanmaz Zidane, Fransa Milli Takımı'nın başında maceraya resmi olarak 25 Eylül'de Uluslar Ligi kapsamında Türkiye ile deplasmanda oynanacak maçla başlayacak.

Sadece üç gün sonra Fransa Milli Takımı Belçika'ya konuk olacak; ardından Zidane, 2 Ekim'de "Stade de France" stadında İtalya Milli Takımı'nı ağırladığında Fransa topraklarındaki ilk maçını oynayacak.

Fransız teknik direktör şu anda, Fransız kamuoyunun çok şey beklediği yeni döneme resmi olarak girmeden önce ekibinin tüm detaylarını tamamlamak için çalışıyor; özellikle Fransız futbolunun en önemli sembollerinden birinin yıllarca süren bir bekleyişin ardından milli takımın başına dönmesiyle.