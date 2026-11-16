Zidane eğiliyor, De Bruyne alkışlıyor: Arda Güler kendi imparatorluğunu kuruyor

Arda Güler artık yalnızca bir vaat değil, kendini herkese kabul ettiren bir gerçek. Son Şampiyonlar Ligi'nde "En İyi Genç Oyuncu" ödülünü kazanan Real Madrid'in oyun kurucusu, hem kulübünde hem de milli takımda niteliksel sıçramalar yapmayı sürdürüyor. Öyle ki onun için "Son derece iyi bir oyuncu" diyen Zinedine Zidane'ı bile hayran bıraktı.

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Real Madrid'in yıldızı, "Marca" gazetesinin haberine göre kendi imparatorluğunu kuruyor. Zidane'ı bile hayran bırakan Güler, habere göre UEFA Uluslar Ligi'nde en çok faul alan, kaleye en çok şut çeken ikinci ve en çok pozisyon yaratan dördüncü oyuncu.

Güler, Türkiye'yi 24 yıllık aradan sonra yeniden Dünya Kupası'na taşıdı. Ancak milli takımın ABD, Avustralya ve Paraguay'ın yer aldığı grupta son sırada kalarak turnuvada sergilediği hayal kırıklığı yaratan performans da, UEFA Uluslar Ligi'nde grubunu puansız son sırada tamamlayan vasat görüntü de eski Fenerbahçe oyuncusunun parlamasına engel olmadı.

Real Madrid ve Türkiye formalarıyla son dönemde sekiz maçta sahaya çıkan Güler, beşi gol, dördü asist olmak üzere dokuz gole katkı verdi.

Fransa'ya 2-1 yenilinen maçta da yine damgasını vurdu: 53. dakikada skoru 1-1'e getirecek golü İsmail Yüksek'in ofsaytı gerekçesiyle iptal edildi, 90. dakikada ise kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı'nın farkı bire indiren golünü hazırladı.

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Belçika'ya 2-1 yenilinen maçtaki harika frikik golünün ardından Kevin De Bruyne şunları söyledi: "Arda Güler harika bir oyuncu. Dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynuyor ve dünyanın en iyi futbolcularından biri."

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Zinedine Zidane da benzer duyguları dile getirdi: "Türkiye beni şaşırtmadı. Top onlardayken iyi oyun oynama konusunda büyük bir yetenek sergiliyorlar. Topla çok iyi oyuncular. Arda son derece iyi bir oyuncu."

Belçika'ya attığı gol ve Fransa'ya yaptığı asist, Türkiye'nin olası bir şekilde ikinci kademeye düşmesini engellemeye yetmedi. Yine de istatistiklere bakıldığında Güler, ligin bu aşamasında en iyi oyuncu ödülü için güçlü bir aday olabilir.

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Opta verilerine göre Real Madrid'in 15 numarası, 23 şutla en çok şut çeken, 11 asistle en çok asist yapan, 7 ortayla en isabetli orta yapan, rakip ceza sahasında 26 temasla topla en çok buluşan, 13 çalımla en çok başarılı çalım atan, 47 ikili mücadeleyle en çok ikili mücadele kazanan ve 27 faulle en çok faul alan Türk oyuncu.

Parlaklığı yalnızca Türkiye ile sınırlı değil. Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde en çok faul alan oyuncu olmasının yanı sıra 26 şutla Nikola Krstović'in ardından en çok şut çeken ikinci, 5 pozisyonla en çok gol pozisyonu yaratan dördüncü ve sahanın son çeyreğinde 114 isabetli pasla bu alanda en çok başarılı pas yapan oyuncu.

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Türkiye'de bazıları bir adım daha atılmasını ve Güler'in bu takımın kaptanı olmasını istiyor. Türk gazetesi Sabah'ın ifadesiyle: "Soyunma odasında bir lidere ihtiyacımız var ve son altı maç bunu kanıtladı: Bu takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu değil, milli takım için elinden gelen her şeyi yapan Arda Güler olmalı. Liderlik ve sorumluluk yaş tanımaz, yalnızca hak edene aittir."