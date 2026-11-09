Fransa Futbol Federasyonu, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin kendisine 10 bin euro para cezası kesmesinin ardından mali bir darbe aldı. Cezanın nedeni, geçtiğimiz 28 Eylül'de Avrupa Uluslar Ligi kapsamında oynanan Fransa - Belçika maçının başlama saatinin, oyuncuların çoraplarının hazırlanması ve bunlara ait renkli bantlarla ilgili bir ihlal yüzünden gecikmesiydi.

Fransız "L'Équipe" gazetesi, olayın Fransa'nın Belçika'yı 1-0 mağlup ettiği maçta yaşandığını ortaya koydu. Teknik direktörleri Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa Milli Takımı oyuncuları, sahaya belirlenen saatten geç çıkınca, saat 20.45'te başlaması planlanan karşılaşmanın başlangıcı birkaç dakika gecikti.

Gazete, krizin nedeninin oyuncuların çoraplarına doğru renkli bantların takılmamasına dayandığını açıkladı. Teknik ekibin maç öncesinde kontrol etmediği bu ayrıntılar, organizatörlerin söz konusu teçhizatı reddetmesine ve oyuncuları karşılaşma başlamadan önce ihlali düzeltmeye zorlamasına yol açtı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, olayı Avrupa Uluslar Ligi yönetmeliğinin 6.07 maddesine aykırı bir ihlal olarak değerlendirdi. Bu madde, ulusal federasyonları, her karşılaşmadan önceki haftalarda maç teçhizatına ilişkin istenen bilgileri birliğe ait "TIME" platformu üzerinden girmekle yükümlü kılıyor.

Gelecek maçlar ITA UEFA Nations League A 14:45 FRA

Çorap krizi, Zidane'ın Fransa Milli Takımı ile ilk kampında yaşanan tek organizasyonel olay değildi. Teknik direktör, Fransa'nın 1-0 kazandığı Türkiye maçında da utanç verici bir durumla karşılaşmış, Fransa milli marşı "La Marseillaise"in çalınmaya başlama anını kaçırmıştı.

Zidane maçın ardından protokolün beklediğinden daha hızlı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Başlangıçta biraz yavaş kaldım. Doğru zamanda yerime gelmeyi tercih ederdim." Teknik direktör, marş çalınmadan önceki selamlamanın belirlenen zamanıyla ilgili kendisine yeterli açıklama yapılmadığına da dikkat çekti.

Karşılaşmanın hazırlıklarında ayrıca takımın flaması unutuldu ve heyet üyeleri bunu almak için hızla soyunma odasına dönmek zorunda kaldı. Bu da yeni teknik ekibin göreve başlangıç döneminde yaşanan organizasyonel karışıklığı yansıtan bir başka olaydı.

"L'Équipe"e göre teknik ekip, bu hataları ilk kampın sona ermesinin ardından geçtiğimiz 6 Ekim'de düzenlenen bir değerlendirme toplantısında, önümüzdeki müsabakalarda tekrarlanmalarını önlemek amacıyla ele aldı.

Fransa Milli Takımı, oyuncuların Clairefontaine merkezinde toplanmasının ardından müsabakalara dönmeye hazırlanıyor. Avrupa Uluslar Ligi grup aşamasındaki son iki maçını oynayacak ekip, deplasmanda İtalya ile karşılaşacak, ardından Bordeaux'da Türkiye'yi ağırlayacak. Çeyrek finale yükselmeyi garantilemeyi hedefleyen Fransa için bir beraberlik tur atlamak adına yeterli olacak.