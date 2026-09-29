Fransa Futbol Federasyonu, önümüzdeki İtalya ve Belçika ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde, Fransa Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Didier Deschamps'ı "Stade de France"ta onurlandırma planı olup olmadığına dair gerçeği açıkladı.

Geleceğine dair belirsizlik sürerken, Fransa'nın İtalya (2 Ekim) ve Belçika (5 Ekim) ile oynayacağı maçlarda Didier Deschamps, "Stade de France" taraftarları tarafından onurlandırılmayacak. Bunu Fransız "RMC Sport" kanalı aktardı.

Fransa Milli Takımı'nın kendi sahasına dönmesi, Fransa Futbol Federasyonu'na 14 yıl boyunca milli takımın teknik direktörlüğünü yapan Didier Deschamps'a son bir selam gönderme fırsatı sunacak olsa da, bu, Fransa topraklarında oynanacak önümüzdeki iki UEFA Uluslar Ligi maçında gerçekleşmeyecek.

Fransa Milli Takımı'nı en uzun süre çalıştıran teknik direktör olan Deschamps, son Dünya Kupası'nın ardından yönetimi Zinedine Zidane'a devretti; Fransa bu turnuvada dördüncü olmuştu. O günden bu yana 2018 dünya şampiyonu teknik direktör, bir sonraki hedefini ya da futbol dünyasına dönüşünü açıklamadı.

Bununla birlikte, "RMC Sport" kanalına göre, önümüzdeki cuma Stade de France'ta ve önümüzdeki pazartesi oynanacak Fransa-Belçika maçında eski teknik direktör için herhangi bir onurlandırma töreni yapılmayacak.

Fransa Futbol Federasyonu, meselenin zamanlamayla ilgili olduğunu, tüm gözlerin Zidane'ın en büyük başarılarını elde ettiği sahaya dönüşüne çevrileceğini açıkladı.

Fransa Milli Takımı'nın önümüzdeki kamp döneminde kendi sahasında oynayacağı tek maç, UEFA Uluslar Ligi grup aşaması müsabakalarını tamamlamak üzere 15 Kasım'da Bordeaux'da Türkiye'ye karşı olacak. Ancak burada da, Fransa Milli Takımı'nın eski teknik direktörünün mirasını layığıyla onurlandırmak için koşulların uygun olmadığı görülüyor.

Henüz bir tarih belirlenmedi ve eğer bir onurlandırma töreni düzenlenirse, bunun büyük ihtimalle gelecek yılın ilkbaharında olması bekleniyor. Fransa Milli Takımı UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselirse (ki bu, grubunda ilk iki sırada yer almasını gerektiriyor) mart ayı sonunda kendi sahasında bir maç oynayacak.



