Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Kylian Mbappe'nin Ballon d'Or ödülünü kazanmaya en çok hak eden isim olduğunu vurgulayarak, bu yıl ödüle "France Football" dergisi tarafından dünyanın en iyi oyuncusu olarak layık görülen İngiliz Harry Kane'in arkasında ikinci sırada yer alan Real Madrid forvetinin yeteneklerini övdü.

Zidane, bugün pazar günü "Telefoot" kanalına verdiği röportajda, Ballon d'Or ödülüne ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: "Ballon d'Or'a gelince, kazanan konusunda herkesin kendi tercihi var. Mbappe yarışı ikinci sırada tamamladı ve biz sadece sonuçları kabul etmek zorundayız. Mbappe hayal kırıklığına uğramıştı, çünkü Ballon d'Or'u kazanmayı hak ediyordu, bu kesin."

Fransız teknik direktör şöyle devam etti: "Kylian Mbappe'nin yeniden Fransa Milli Takımı formasını giymekten mutluluk duyacağından eminim. Teknik direktör olarak çıktığım ilk maçımda bir gol attı, ancak sakatlık nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Grupla birlikte kalmaya devam etmek istiyordu, ancak bu mümkün olmadı. Büyük bir ilgiyle takip ettiğim bir oyuncu ve kendisine çokça ilgi gösterilmesi gerekiyor."

Fransız futbolunun efsanesi ayrıca, Fransa Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmek için mücadele edeceği önümüzdeki milli ara öncesinde, Fransa'nın yükselen en dikkat çekici yeteneklerinden biri olan Désiré Doué'yi de övdü.

Zidane, Doué hakkında şunları söyledi: "Onda sahip olduğu cesareti seviyorum; sanki büyüdüğü mahallede bir maç oynuyormuş gibi oynuyor. İşte bu hoşuma gidiyor, çünkü oyunculardan sahanın içinde talep etmemiz gereken zihniyet budur."