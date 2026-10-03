Mevcut uluslararası ara dönemdeki ilk üç maçta gol orucunu bozamamasına rağmen, Ousmane Dembélé, oyuncunun takım performansına kattıklarını takdir eden teknik direktör Zinédine Zidane'dan güçlü bir destek görüyor.

Fransız "RMC" kanalına göre Dembélé durumu sakin bir şekilde yaşıyor ve pazartesi günü UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftasında Belçika karşısında denklemi değiştirebileceğine inanıyor.

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"Bu ne anlama geliyor? Paris Saint-Germain'de daha iyi, peki burada ne olacak?". Bu, belki de Zinédine Zidane'ın milli takımın başına geçtiğinden bu yana verdiği ilk rahatsızlık işaretiydi ve bir gazetecinin, Dembélé'nin Paris Saint-Germain'deki seviyesi ile Fransa Milli Takımı'ndaki seviyesi arasındaki fark hakkındaki sorusuna yanıt olarak geldi.

Zidane oyuncusunu savunarak şunları söyledi: "Onu izlediğimiz üç maçta iyi buldum. Ousmane, Ousmane'ın yaptığını yapıyor. Sahada yaptıklarından memnunum, çünkü çok hareket ediyor... Bizim için önemli olan bu, çünkü bunu çok iyi yapıyor. Onu eleştirecek pek bir şey yok."

Dembélé'nin İtalyan kaleci Donnarumma karşısında etkisiz kalması konusunda Zidane ısrarla şöyle dedi: "Gol atamadığı doğru, ama fırsatları vardı. Üstelik biz her zaman golü düşünürüz ve 'gol atmalı' deriz, ama ben olaylara başka türlü bakıyorum. Oyuncularımdan gördüklerimden memnunum."

Dembélé ise durumu sakin bir şekilde ele alıyor; kariyeri boyunca gerek Paris Saint-Germain'de, gerek Barcelona'da, gerekse Fransa Milli Takımı'nda eleştirilere alışkın.

Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasında İtalya ile (1-1) berabere kalmadan önce önce Türkiye'yi ardından Belçika'yı aynı skorla (1-0) yenmişti.







