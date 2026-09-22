Altın Top ödülü etrafındaki tartışma, Fransa Milli Takımı kampında bir krize dönüştü. Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele'nin açıklamaları, iki yıldız arasında bir gerginlik olduğuna dair spekülasyonların kapısını araladı; ardından üçüncü bir isim, ortamı yatıştırmak ve anlaşmazlığı hızla sona erdirmek için devreye girdi.

Kylian Mbappe, Altın Top yarışıyla ilgili aralarındaki karşılıklı açıklamalara rağmen Ousmane Dembele ile gerçek bir kriz yaşanmadığını vurgulayarak tartışmayı yatıştırmaya çalıştı. Real Madrid'in yıldızı şunları söyledi: "Bu konuyu kendisiyle zaten konuştum, herhangi bir gerginlik yok ve bu konuda gerçek bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Tamamen sakinim."

Mbappe'nin önceki açıklamaları geniş yankı uyandırmıştı. Dembele'den farklı bir yol izlediğini belirten Mbappe, yıllardır parlaması beklenen aday oyuncu olarak görüldüğünü, buna karşılık Dembele'nin yaşadığı sakatlıklar ve koşullar nedeniyle daha uzun bir süreye ihtiyaç duyduğunu ifade etmişti.

Dembele ise kariyerinin kolay olmadığını ve zirveye ulaşmak için geçen yıllar boyunca sıkı çalışmaya dayandığını vurgulamaya özen gösterdi. Paris Saint-Germain'in yıldızı, hiçbir zaman "seçilmiş oyuncu" olmadığını söyleyerek, takımıyla geçirdiği olağanüstü bir yılın ardından geçen sezon ödülünü alana kadar kesintisiz biçimde çalıştığını dile getirdi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu yıla gelince, göreceğiz. Herhangi bir baskı yok, kafam rahat." Bu açıklamalar, özellikle Mbappe ve Dembele'yi yıllardır güçlü bir ilişki bağladığı halde, oyuncular arasında bir hassasiyet bulunduğu yönünde konuşulmasının önünü açtı; ancak işler bir kopuş noktasına varmadı.

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Fransız "Foot Mercato" sitesinin "Le Parisien" gazetesine dayandırdığı habere göre, Mbappe açıklamalarının Dembele tarafından hoş karşılanmadığını fark etti ve bu nedenle, mesele Fransa Milli Takımı kampında büyümeden önce durumunu açıklamak ve olayı kontrol altına almak amacıyla kendisiyle iletişime geçme girişiminde bulundu.

"Le Parisien" gazetesi, ikilinin, Altın Top tartışmasının milli takım ortamını etkilemesine izin vermeme yönündeki ortak isteğin de etkisiyle dostane bir uzlaşıya vardığını açıkladı.

Marcus Thuram, ortamı yatıştırmada önemli bir rol üstlendi; Mbappe, Dembele ve Thuram üçlüsünü bir araya getiren bir "WhatsApp" grubu üzerinden oyuncular arasında arabuluculuk yapılmasına katkı sağladı.

Böylece gerginlik hızla sona erdi; iki oyuncu, anlaşmazlığın ilk kıvılcımı olan Altın Top mücadelesini geride bırakarak, tartışma sayfasını geçici olarak kapattı ve Fransa Milli Takımı'ndaki görevlerine odaklandı.

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