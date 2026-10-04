Zidane cesur açıklamasıyla herkesi şaşırttı: Cristiano Ronaldo krizi hakkında konuştu

Cristiano Ronaldo'yu kuşatan eleştiri dalgasının ortasında, Portekizli yıldız Real Madrid'de olağanüstü bir zafer yolculuğunu birlikte inşa ettiği en öne çıkan isimlerden birinden beklenmedik bir destek buldu. Zinedine Zidane, eski oyuncusuna bir takdir mesajı gönderdi; üstelik bu, Portekiz kaptanının kariyerinin en tartışmalı dönemlerinden birini yaşadığı bir anda geldi.

Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre, Portekizli yıldızın gol ortalamaları düşse bile ağları sarsmayı sürdürmesine rağmen, son yıllarda Ronaldo ile Lionel Messi arasındaki karşılaştırmanın şiddeti azaldı; zira tartışma açık bir şekilde Arjantinli yıldızın lehine döndü.

Ancak Ronaldo'nun son krizi yalnızca performansıyla ilgili değildi; zira Portekiz Milli Takımı'ndaki davranışı geniş çaplı bir tartışmaya yol açtı. Özellikle milli ara döneminde teknik direktör Jorge Jesus'un kararlarından memnun olmaması bunda etkili oldu. İlk maçta ilk 11'de yer almasının ardından, 41 yaşındaki oyuncu ikinci maç boyunca yedek kulübesinde kaldı.

Ronaldo'nun üçüncü maça yedek olarak başlaması bekleniyordu, ancak milli takım kampından ayrılma kararı aldı; bu arada çıkan haberlerde milli takımdan emekli olmayı ciddi şekilde düşündüğü belirtiliyordu. Maruz kaldığı eleştirilerin tam ortasında Zidane devreye girerek ona net bir destek verdi; kariyerine ve Real Madrid'de birlikte geçirdikleri dönemde ortaya koyduğu katkıya duyduğu takdiri vurguladı.









Zidane bugün pazar günü yaptığı basın toplantısında şunları söyledi: "Onun muhteşem kariyerini övmemiz gerekiyor. Benimle birlikte olması bir şanstı, birçok kupa kazanmama yardım etti. Cristiano'ya selam olsun! Birlikte vakit geçirdiğim herkese her zaman büyük bir saygı duydum."

Ronaldo'yu yakından tanıyan bir teknik direktörden gelen ve çok fazla takdir barındıran bu sözler, Portekizli yıldıza milli kariyerinin geleceğini saran fırtınanın gölgesinde önemli bir moral desteği olabilir.



