Zinedine Zidane'dan Gareth Bale açıklaması

Real Madrid taraftarlarının protestolarına maruz kalan Gareth Bale, hocasından da destek göremedi.

’nın 31.haftasında evinde Bask ekibi ’ı konuk eden , rakibini 2-1 mağlup ederek puanını 60’a yükseltti.

Maç sonrası basın toplantısında teknik direktör Zinedine Zidane, karşılaşmada Real Madrid taraftarlarının ıslıkladığı Gareth Bale ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gareth Bale’in takımdaki geleceği sorulduğunda Zidane, sessiz kalmayı tercih etti.Bale’in takımda kalmasına sıcak bakmadığı iddia edilen Zidane, taraftarın hedefi konumuna gelen oyuncusunu savunmakta da bir hayli zayıf kaldı.

Zidane’nın sessizliği karşısında Bale’in takımda kalıp kalmayacağı konusunda bir kez daha soru soran basın mensupları, şu cevapla karşılaştı:

“Ne olacağına dair bir şey söylemeyeceğim. Bale, şu an Madrid’de ve 2 yıl daha sözleşmesi var. Şu an bunları konuşmanın sırası değil. Yuhalamalar hoşumuza gitmedi ancak taraftarlar, takımın daha iyi olmasını istiyor.”

Eibar’a karşı maçı 1-0’dan 2-1’e çeviren takımının, ligi güçlü bir şekilde bitireceğine inanan Zidane, sözlerine şu şekilde devam etti: “Şu durumda çalışmaya devam edeceğiz ve daima olumlu düşüneceğiz. Bu sezon, hiçbir şey kazanamayacağımızı biliyoruz. Ucunda kazanacağınız bir şey olmadığı zaman oynamaya devam etmek zor oluyor. Ancak bu durum, pes edip savaşmayı bırakacağımız anlamına gelmiyor. Bu yüzden ikinci yarıda daha iyiydik. Kalan maçlarda da takım halinde savaşarak devam edeceğiz.”