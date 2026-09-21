Zinédine Zidane'ın Fransa Milli Takımı için açıkladığı kadro daha oturmadan yeni bir darbe aldı; Robin Risser'in ayrılıp yerine Jean Butez'in çağrılmasının ardından ikinci bir oyuncu da Horozlar'ın kampından çekilmek zorunda kaldı.

Fransa Milli Takımı'nın teknik ekibi, milli takımın sağlık ekibi ile Paris Saint-Germain kulübü arasındaki koordinasyon sonucunda ve iki taraf arasında tam mutabakatla, Warren Zaïre-Emery'nin adduktor kası sakatlığı nedeniyle katılıma müsait olmayacağını açıkladı.

Teknik ekip şu açıklamayı yaptı: "Fransa Milli Takımı'nın sağlık ekibi ile Paris Saint-Germain kulübü arasındaki görüşmelerin ardından ve tam mutabakatla, adduktor kası sakatlığı bulunan Warren Zaïre-Emery takıma katılıma müsait değildir."

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Zidane, Zaïre-Emery'nin yokluğunu telafi etmek için Paris Saint-Germain oyuncusu Magnes Akliouche'u kadroya çağırma kararı aldı. Böylece ilk kadronun dışında kalan en dikkat çekici isimlerden biri, Fransa Milli Takımı'na katılmak için yeni bir fırsat elde etti; bu bilgi Fransız "Foot Mercato" sitesi tarafından aktarıldı.

Zaïre-Emery'nin bu yokluğu, son olarak Marsilya karşılaşmasında sağ bek mevkiinde görev alan ve milli takım kampını orta sahadaki tercih ettiği mevkide yeteneklerini kanıtlamak için değerlendirmeyi uman Paris Saint-Germain oyuncusu açısından ideal olmayan bir zamanda geldi.

Zidane, orta sahada Zaïre-Emery'ye güvendiğini açıkça belirtmişti; ancak sakatlık, oyuncuyu Fransa Milli Takımı'nda tercih ettiği rolde kapasitesini gösterme yönündeki önemli bir fırsattan mahrum bıraktı.

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