24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-EUR-NATIONS-FRA-SQUADAFP
Çeviri:

Zidane'a ikinci darbe: Fransa Milli Takımı'nın hesaplarını karıştırdı

Z. Zidane
W. Zaire-Emery
M. Akliouche
Türkiye - Fransa
Türkiye
Fransa
UEFA Nations League A
Belçika - Fransa
Belçika
Fransa - İtalya
İtalya
Fransa
Türkiye
Belçika
İtalya
Cezayir

Fransa'nın planlarını bozan sakatlık

Zinédine Zidane'ın Fransa Milli Takımı için açıkladığı kadro daha oturmadan yeni bir darbe aldı; Robin Risser'in ayrılıp yerine Jean Butez'in çağrılmasının ardından ikinci bir oyuncu da Horozlar'ın kampından çekilmek zorunda kaldı.

Fransa Milli Takımı'nın teknik ekibi, milli takımın sağlık ekibi ile Paris Saint-Germain kulübü arasındaki koordinasyon sonucunda ve iki taraf arasında tam mutabakatla, Warren Zaïre-Emery'nin adduktor kası sakatlığı nedeniyle katılıma müsait olmayacağını açıkladı.

Teknik ekip şu açıklamayı yaptı: "Fransa Milli Takımı'nın sağlık ekibi ile Paris Saint-Germain kulübü arasındaki görüşmelerin ardından ve tam mutabakatla, adduktor kası sakatlığı bulunan Warren Zaïre-Emery takıma katılıma müsait değildir."

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Zidane, Zaïre-Emery'nin yokluğunu telafi etmek için Paris Saint-Germain oyuncusu Magnes Akliouche'u kadroya çağırma kararı aldı. Böylece ilk kadronun dışında kalan en dikkat çekici isimlerden biri, Fransa Milli Takımı'na katılmak için yeni bir fırsat elde etti; bu bilgi Fransız "Foot Mercato" sitesi tarafından aktarıldı.

Zaïre-Emery'nin bu yokluğu, son olarak Marsilya karşılaşmasında sağ bek mevkiinde görev alan ve milli takım kampını orta sahadaki tercih ettiği mevkide yeteneklerini kanıtlamak için değerlendirmeyi uman Paris Saint-Germain oyuncusu açısından ideal olmayan bir zamanda geldi.

Zidane, orta sahada Zaïre-Emery'ye güvendiğini açıkça belirtmişti; ancak sakatlık, oyuncuyu Fransa Milli Takımı'nda tercih ettiği rolde kapasitesini gösterme yönündeki önemli bir fırsattan mahrum bıraktı.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin