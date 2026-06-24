'Zian Flemming, Premier League'de oynamaya devam edebilir: kulüp ilgi gösteriyor'

Zian Flemming, bu sezon Burnley ile birlikte Premier Lig'den küme düştü, ancak Hollandalı oyuncu son derece güçlü bir izlenim bıraktı. Gazeteci Ben Jacobs'un iddiasına göre, bu izlenim o kadar iyi ki Brentford ona ilgi gösteriyor.

27 yaşındaki golcü, hızlı bir gelişim sürecinden geçiyor ve geçen sezon 29 Premier Lig maçında 11 gol attı. Ancak bu, küme düşmeyi önlemek için yeterli olmadı.

Brentford, Burnley’in küme düşmesini en iyi şekilde değerlendirmek istiyor gibi görünüyor ve Ajax’ın eski altyapı oyuncusuna ilgi gösteriyor. Müzakerelerin hangi aşamada olduğu henüz bilinmiyor.

Transfer gerçekleşirse, Flemming, Igor Thiago ile rekabet etmek zorunda kalacak. Brezilyalı oyuncu, Premier League’de tam 22 gol atmayı başardı ve bu performansı sayesinde Carlo Ancelotti’nin Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

Flemming de sürekli olarak Dünya Kupası ile anılıyordu ve Ronald Koeman’ın Dünya Kupası kadrosunda yer almak için ısrarla çaba gösterdi, ancak iyi geçirdiği sezona rağmen kadroya giremedi.

Bu güçlü forvet, geçtiğimiz yaz daha önce kiralık olarak forma giydiği Burnley tarafından kalıcı olarak transfer edildi. Burnley, onun hizmetleri için sekiz milyon avrodan fazla bir bedel ödedi ve bu transfer tam isabet oldu. Transfermarkt’a göre Hollandalı oyuncunun transfer değeri şu anda 12 milyon avro.

Hollanda’da Flemming, Jong Ajax, PEC Zwolle, NEC ve Fortuna Sittard takımlarında forma giymişti. Burnley ile olan sözleşmesi 2029 yılının ortasına kadar devam ediyor.