Zian Flemming, Dünya Kupası öncesinde Ronald Koeman ile yaptığı görüşme konusunda son derece net

Zian Flemming, "Goedemorgen Eredivisie" programında Ronald Koeman'ın kendisiyle hiçbir şekilde iletişime geçmediğini açıkladı. Burnley'in forveti buna rağmen Hollanda milli takımının Dünya Kupası kadrosunda yer almayı yürekten umuyor.

Flemming, bu sezonun bitmesine iki maç kala Premier League'de 10 gol attı. Hatta Burnley'nin yılın oyuncusu seçildi.

Yine de Koeman onunla iletişime geçmedi. “Burada herkes benimle konuşuyor. Kadronun ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. Premier League’de 10 gol atan başka bir Hollandalı tanımıyorum.”

"Ama benimle hiç iletişime geçilmedi. Sıfır temas," diye ekliyor Ajax, PEC Zwolle ve Fortuna Sittard gibi takımlarda forma giymiş eski forvet.

Hans Kraay junior, Flemming'in sözlerine şaşkınlıkla tepki gösteriyor. “Ronald Koeman junior, milli takım teknik direktörü tarafından senin yakından takip edildiğini söyledi.”

Flemming’in Oranje kadrosuna girme şansı son haftalarda oldukça arttı. Memphis Depay hâlâ formda değil ve Emmanuel Emegha da sakatlıklarla boğuşuyor.