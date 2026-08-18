Genellikle son derece güvenilir bir kaynak olarak bilinen İngiliz gazeteci Ben Jacobs’ın aktardığına göre Zian Flemming, Hollanda kulüplerinin radarında. Ancak Flemming için verilen mücadelede yoğun bir rekabet var.

Burnley’nin santrforu, geçen hafta sonu bir kez daha adından söz ettirdi. West Ham United ile 2-2 berabere kaldıkları maçta Hollandalı oyuncu iki golü de kaydetti.

Burnley Teknik Direktörü Nicky Hayen, Flemming’in kalmasını çok istese de Ajax ve Fortuna Sittard’ın da aralarında bulunduğu kulüplerde forma giyen eski oyuncunun yine de bir transfer yapması bekleniyor.

Jacobs’a göre Hollanda, İtalya ve Fransa’dan birçok kulüp santrforla ilgileniyor. Everton da olası adreslerden biri olarak açık şekilde anılıyor.

Flemming, geçen sezon Burnley ile Premier League’de forma giydi. İngiltere’nin en üst düzey liginde 11 gol atmayı başardı.

Ancak bu, The Clarets ile ligde kalması için yeterli olmadı. Ronald Koeman’ın onu Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’daki Dünya Kupası kadrosuna alması için de yeterli olmadı.