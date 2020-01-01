Zeki Murat Göle kimdir?

Fenerbahçe Kulübü, Yukatel Denizlispor maçında takımın başında Zeki Murat Göle'nin olacağını duyurdu...

Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmalarında Yukatel 'u ağırlayacak olan 'de takımın başında geçici teknik direktör olarak Zeki Murat Göle görev yapacak.

Zeki Murat Göle kimdir?

26 Eylül 1979 doğumlu olan Zeki Murat Göle, kariyerine 2008 yılında Fenerbahçe Kulübü'nde Gençler Ligi Antrenörü göreviyle başlarken, daha sonra sarı-lacivertli kulüpte sırasıyla Gençlik Gelişim Antrenörü, A2 Ligi Antrenörü ve BGGL U-16 Teknik Sorumlusu gibi görevler aldı.

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Zeki Murat Göle, 2014 yılından bu yana ise Fenerbahçe'de A takım antrenörlüğü yapıyor.

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UEFA A Lisansı bulunan 40 yaşındaki antrenör, Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Dick Advocaat, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Phillip Cocu ve Erwin Koeman ile çalıştı.