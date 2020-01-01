Zeki Murat Göle: İstediğimiz yerde değiliz

Denizlispor karşısında Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkan Göle, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 25. haftasında ile Yukatel , Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

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Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından bu maçta sarı lacivertli ekibin teknik sorumlusu olarak sahaya çıkan Zeki Murat Göle karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Göle "Oyuna iyi başlayamadık. İstediğimiz ritimi yakalayamadık. Sonra biraz daha dengeledik. Akabinde de duran toptan golü bulduk. Ama hiç hesapta olmayan bir penaltı ve kırmızı kartla tüm dengeler bozuldu. Devre arasında ikinci yarıya biraz daha dengeli ve kompakt bir şekilde başlama kararı aldık. Oyuncularımız bunu iyi bir şekilde uyguladılar. 15-20 dakika sonra tempo olarak düşmeye başladık. Oyunun sonlarına doğru golü bulduk ama istediğimiz yerde değiliz, çok üzgünüz. Önümüzde Kupası gibi hâlâ fırsatlar var. Almamız gereken puanlar ve çıkmamız gereken basamaklar var. Mücadeleye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Max Kruse hakkında da konuşan Göle "Kruse'nin bileğine aldığı ağır bir darbe var, o yüzden bağlarında problem olabilir. Sağlık ekibi bilgilendirecektir" ifadelerini kullandı.