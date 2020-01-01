Zeki Çelik'in hedefi Avrupa devleri

Lille'de forma giyen Türk sağ bek Zeki Çelik, kariyerine dair hedeflerini ve bu sezon gösterdikleri performansı değerlendirdi.

'ın zirvesinde yer alan 'de forma giyen temsilcimiz Zeki Çelik, takımının performansı ve gelecek hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

beIN Sports yayınına katılan milli sağ bek, "Geçen sezonun ikinci yarısından itibaren yükselen bir performansımız var. Bu sene takımı korumayı başardık. Osimhen'in yerine Burak Yılmaz geldi ve bize büyük katkı sağladı. Hem futbol bilgisiyle hem de golleriyle bize çok şey kazandırıyor" ifadelerini kullandı.

Gelecek hedeflerine de değinen genç oyuncu, "Pek çok takımla ismim anıldı fakat henüz gerçekleşen bir şey yok. Avrupa'nın büyük takımlarında oynama hedefim var. Ama öncelikli hedefim sakatlık sonrasında formumu yeniden kazanmak" şeklinde konuştu.

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Dün akşam ile berabere kalarak liderliği korumayı başardıklarını da söyleyen Zeki, "Bizim açımızdan zor bir maç oldu. PSG bize karşı üstün bir oyun oynadı ama beraberlik kötü sonuç değil. Son anlarda fırsatlar da yakaladık ama kaybetmemek de önemliydi" dedi.