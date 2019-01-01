Zeki Çelik: Fransızlar bize karşı hırslandı

A Milli Takım'ın sağ beki Zeki Çelik, Fransa'yı yendikleri ilk maçın ardından Fransızların hırslandığını belirtti.

Kariyerini ekiplerinden 'de sürdüren milli futbolcu Zeki Çelik Arnavutluk maçının öncesinde açıklamalarda bulundu.

Zeki karşılaşmanın önemine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"İlk maçımızda Arnavutluk ile karşılaşacağız. Bizim için çok önemli bir maç. Kesinlikle kazanmak istiyoruz. Bu maçı kazanırsak grubu büyük ölçüde tamamlamış olacağız. ile final maçına çıkacağız. Kesinlikle kazanmak istiyoruz. Takım içinde de konuşuyoruz ve bunu istiyoruz. Kesinlikle Arnavutluk maçını almamız lazım. Fransa maçını sonra düşüneceğiz. Arnavutluk, bu maçı final olarak görüyor. Son maçta İzlanda'yı yenerek hırslandılar. Onları yenerek saf dışı etmek istiyoruz. Sonra Fransa maçına motive bir şekilde çıkacağız. "

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"Çok motive olmuştuk"

Konya'daki Fransa galibiyetinden sonra Fransa'daki takım arkadaşlarıyla aralarında geçen diyalogdan da bahseden Zeki, şunları söyledi:

"İlk maçı kazandıktan sonra kimse bunu bizden beklemiyordu. Oraya gidince herkes tebrik etti, takım arkadaşlarım da tebrik etti. Fransızlar biraz bize karşı hırslandı. İkinci maçta yeneceklerini dile getiriyorlar ama ben de 'sizi yine yeneceğiz' diyorum. İnşallah onları orada yenmek nasip olur. O gün çok motive olduk ve takım olarak çok inandık. Onlardan çok daha iyi oynadık ve kazandık. O gün onlar kötüydü gerçekten. Biz çok iyiydik. Çok motive olmuştuk. Oradaki maçta da çok motive olacağız, sahaya kazanmak için çıkacağız."

"Yusuf'un alışma süreci iyi gidiyor"

Zeki Çelik, Lille'deki takım arkadaşı Yusuf Yazıcı'nın da adaptasyon sürecini atlatmaya başladığını belirterek, "Yusuf'un alışma süreci iyi gidiyor. Yavaş yavaş takıma adapte oluyor. Gelmesi benim için de iyi oldu. İyi anlaşıyoruz, takıma da uyum sağladı. Bence çok başarılı olacak. Hocalarımız kulüp içerisinde ona çok inanıyor. İleride daha çok alıştığında adından söz ettirecek ve Fransa'da çok iyi işler yapacaktır." diye konuştu.