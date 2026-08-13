Ajax, Konferans Ligi play-off turuna yükseldi. Amsterdam ekibi, perşembe akşamı üçüncü eleme turunda İrlanda temsilcisi Shelbourne FC deplasmanında hiç de ikna edici bir performans sergilemeyerek 2-2 berabere kaldı. Ajax, geçen hafta ilk maçı 3-1 kazanmıştı ve bu sayede yoluna devam etti. Teknik direktör Míchel Sánchez'in ekibi, play-off turunda İsviçre temsilcisi FC Sion ile karşılaşacak.

Míchel, henüz tam anlamıyla maç ritmini yakalayamayan Marc ter Stegen'in yerine kalede Maarten Paes'e görev vermeyi tercih etti. Julian Brandt ise ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Hücum hattını Oliver Edvardsen, Marcos Leonardo ve Maher Carrizo oluşturdu. Paris Saint-Germain'in istediği Mika Godts maça yedek kulübesinde başladı.

İki takım da karşılaşmaya temkinli başladı, ancak Ajax zaman ilerledikçe açılış golüne biraz daha yaklaşmaya başladı. Önce Carrizo'nun şutu auta gitti, kısa süre sonra ise Anton Gaaei direğin dışına nişanladı.

Yirminci dakikada ise skor 0-1 oldu. Kısa kullanılan kornerin ardından Julian Brandt topu sert şekilde içeri gönderdi, ancak ortasına kimse dokunmadı ve top ağlara gitti.

Ancak Ajax bu üstünlüğün keyfini uzun süre çıkaramadı. Evan Caffrey'nin yön değiştiren uzak mesafeli şutu, Maarten Paes için fazla zordu: 1-1. Ardından Paes, Rodrigo Freitas'ın kafa vuruşuyla İrlanda ekibini öne geçirmesini önledi.

Devre arasına doğru Ajax oyunda yeniden kontrolü biraz daha eline aldı. Kaleci Eddie Beach, Owen Wijndal'ın denemesinde gole izin vermedi, ancak Gaaei'nin sert şutunda yapacak hiçbir şeyi yoktu: 2-1.

İkinci yarıda Ajax kesinlikle ikna edici değildi. Oyunu Shelbourne'a bıraktı ve zaman zaman şanslı anlar yaşadı. Milan Mbeng'in arka direkte topu ağlara gönderdiği pozisyonda da öyle oldu: VAR müdahalesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bitime kısa süre kala skor yine 2-2 oldu. Oyuna sonradan giren Sean Moore, Caio Henrique'yi geçip hak edilen beraberlik golünü uzak köşeye sert bir vuruşla gönderdi. Karşılaşma da bu skorla sona erdi ve Ajax derin bir nefes aldı.

Ajax böylece 20 ve 27 Ağustos Perşembe günleri oynanacak play-off turunda Sion ile karşılaşacak. Geçen sezon İsviçre Ligi'ni dördüncü sırada bitiren ekip, Ermenistan temsilcisi FC Noah'ı iki maç sonunda toplam 4-3'lük skorla eledi. Ajax ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise bir hafta sonra sahasında oynayacak.