Hilal'in kanat oyuncusu Brezilyalı Gabriel Martinelli'nin sakatlığı, takım taraftarları için kötü bir haber taşıyor olabilir; ancak aynı zamanda İtalyan Simone Inzaghi'ye, Suudi Roshn Ligi'ndeki Al-Fateh karşısındaki beklenen maç öncesinde uzun süredir beklenen teknik bir sorunu çözme fırsatı sunabilir.

Hilal, Suudi Roshn Ligi'nin 12. hafta müsabakaları kapsamında önümüzdeki cumartesi akşamı saat 21.00'de Al-Fateh ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Martinelli'nin sakatlık nedeniyle yokluğunun süreceği beklenirken, cezalı olduğu için son Al-Shamal Katar maçında forma giyemeyen Hollandalı Sommerville'in ilk on bire dönmesi öngörülüyor.

Martinelli'nin yokluğunun beklenen etkisine rağmen, bu eksiklikler Hilal'in kaptanı Salem Al-Dawsari'nin lehine işleyebilir. Al-Dawsari, yerel müsabakalarda 163 gün sonra ilk kez ilk on bire dönme adayı haline geldi ve bu fırsat, Inzaghi'nin hücum kartlarını yeniden düzenlemesini sağlayabilir.

Geçen sezon ligin son haftasında 21 Mayıs'ta oynanan Al-Feiha maçı, Salem'in yerel düzeydeki son ilk on bir çıkışı olmuştu. Ardından, Kral Kupası'nın son 32 turundaki Al-Raed maçının yanı sıra Al-Faisaly, Al-Feiha, Al-Ahli, Al-Shabab, Neom, Al-Taawoun ve Al-Ittihad maçlarını kapsayan sekiz lig haftasında forma giyemedi.

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Sahalara dönüşünün ardından İtalyan teknik adam, Salem'e Al-Hazm ve Al-Qadsiah maçlarında sınırlı dakikalar vermekle yetindi; ilki karşısında bir dakika, ikincisi karşısında ise iki dakika sahada kaldı. Bu, onu kademeli olarak müsabaka ortamına döndürme çerçevesindeydi. Ardından Al-Shamal Katar karşısında daha fazla fırsat buldu.

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35 yaşındaki Al-Dawsari, geçtiğimiz pazartesi AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası kapsamında Al-Shamal maçında forma giydi ve takımın 3-1 mağlup olmasına rağmen Hilal'in tek golünü kaydetmeyi başardı; böylece hazır oluşu ve hücuma katkı sunma kapasitesi konusunda olumlu bir mesaj verdi.

Martinelli'nin sakatlığı, özellikle takımın farkı yaratabilecek hücum seçeneklerine ihtiyaç duyduğu bir dönemde, Hilal kaptanına Al-Fateh karşısında ilk on bire dönme fırsatı verebilir; ancak nihai karar, oyuncunun hazır oluşuna ve teknik ekibin görüşüne bağlı olarak Inzaghi'nin elinde kalacak.

Hilal, 27 puanla Suudi Roshn Ligi puan durumunun lideri konumunda ve dokuzuncu haftadan Al-Riyadh karşısında ertelenmiş bir maçı bulunuyor. Bu durum, Al-Fateh maçını zirvedeki rekabeti sürdürmek için önemli bir durak haline getiriyor; öte yandan Salem Al-Dawsari, uzun süren bir yokluk ve kademeli katılım döneminin ardından asli rolünü yeniden kazanmayı umuyor.