Zanka resmen Fenerbahçe'de!
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Fenerbahce
Bir süredir savunma hattını güçlendirmek için oyuncu arayışında olan Fenerbahçe, soluğu İngiltere'de aldı.
Sarı lacivertli kulüp, Championship ekiplerinden Huddersfield'da oynayan 29 yaşındaki Danimarkalı savunma oyuncusu, 'Zanka' lakaplı Mathias Jattah-Njie Jorgensen ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe, transferi resmi sosyal medya hesabından aşşağıdaki gibi duyurdu:
M A T H I A S Z A N K A J O R G E N S E N. ??? Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 10, 2019
?? https://t.co/YtRfgBHX1N pic.twitter.com/qOmeYGotIG
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de mücadele eden Huddersfield ile 24 maça çıkan Zanka, 3 kez ağları havalandırmayı başardı ve 1 de asist yaptı.