Zanka resmen Fenerbahçe'de!

Sarı lacivertli ekip, Huddersfield forması giyen 29 yaşındaki Danimarkalı stoperin transferinde mutlu sona ulaştı.

Bir süredir savunma hattını güçlendirmek için oyuncu arayışında olan , soluğu İngiltere'de aldı.

Sarı lacivertli kulüp, Championship ekiplerinden 'da oynayan 29 yaşındaki Danimarkalı savunma oyuncusu, 'Zanka' lakaplı Mathias Jattah-Njie Jorgensen ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe, transferi resmi sosyal medya hesabından aşşağıdaki gibi duyurdu:

M A T H I A S Z A N K A J O R G E N S E N. ??



?? https://t.co/YtRfgBHX1N pic.twitter.com/qOmeYGotIG ? Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 10, 2019

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de mücadele eden Huddersfield ile 24 maça çıkan Zanka, 3 kez ağları havalandırmayı başardı ve 1 de asist yaptı.