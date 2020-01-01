Zanka Kopenhag'a geri döndü

Fenerbahçe, deneyimli stoperi eski kulübüne 1 yıllığına kiraladı.

Transferin son günü 3 yeni isimle kadrosunu güçlendiren , Zanka'yı Kopenhag'a kiralık olarak gönderdi.

ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzalayan 30 yaşındaki stoper, 2007-2012 ve 2014-2017 yılları arasında Kopenhag'da forma giymişti.

Kopenhag Teknik Direktörü Stale Solbakken, "Kulüpten ayrıldığından beri Zanka ile düzenli iletişim kurdum ve her kulüp değiştirdiğinde diyalog halindeydik. Ancak sahip olduğumuz mali çerçeve nedeniyle daha erken geri dönmesi mümkün olmadı. Transferin son günü tamamen bizim isteklerimiz doğrultusunda finansal olarak mantıklı bir anlaşma yapmayı başardık" dedi.

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Zanka da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Kopenhag'a geri dönmeyi gerçekten dört gözle bekliyorum. Birçok yönden burası benim evim ve her şeyimi vermeye hazırım."

“Sonunda buraya gelmek hızlı oldu,ancak Stale ve ben her zaman iletişim halindeydik. Şimdi şans doğdu ve iki taraf için de her şey uygun."