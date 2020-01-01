Zanka, Ersun Yanal'dan izin aldı

EURO 2020 için düzenli oynamak isteyen Zanka, Ersun Yanal'la konuşarak Fortuna Düsseldorf'un yolunu tuttu.

Transferin son günü 'den 'a transfer olan Zanka'nın ayrılışındaki neden ortaya çıktı.

Sezon başında ilk 11'de başlayan ancak haftalar ilerledikçe yaptığı hatalar nedeniyle kızağa çekilen Zanka, forma şansı bulmakta zorlanıyordu.

Milliyet Gazetesi'nden Celal Umut Eren'in haberine göre Zanka düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek için Ersun Yanal'la görüştü.

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Geçtiğimiz çarşamba günü Fortuna Düsseldorf'ta Uwe Rösler'in teknik direktörlüğe gelmesiyle transfer listesine Zanka dahil edildi. Danimarkalı oyuncuyu İngiltere'den tanıyan Rösler, yıldız stoperi transfer etmek istedi.

Bu durumdan haberdar olan Zanka da teknik direktör Ersun Yanal'la durumunu konuştu. 29 yaşındaki futbolcu, Milli Takımı ile EURO 2020'de olmak istediğini, Fenerbahçe'de düzenli forma şansı bulamadığını ve oynamak zorunda olduğunu anlatıp, Fortuna Düsseldorf opsiyonunu kullanma yönde talepte bulundu.

Fenerbahçe'nin de harcama limitleri konusundaki zorunluluğu bulunduğu için izin çıktı. Böylece Zanka - F.Düsseldorf işbirliği gerçekleşti.