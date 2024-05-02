Zaha geri dönüyor! Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig'den transfer teklifi

Galatasaray'da bu sezon beklentileri karşılayamayan Zaha, yeniden İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor.

Sarı-Kırmızılı ekibin geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer çalımı atarak kadrosuna kattığı Zaha'yla yolların ayrılması bekleniyor.

Fildişili yıldızın yeniden Premier Lig'in yolunu tutacağı aktarılırken transfer için Galatasaray'la bir görüşme gerçekleşeceği vurgulandı.

Ne söylendi?

Galatasaray'daki performansıyla eleştirilen Zaha'nın Premier Lig'e gideceği iddia edildi. Premier Lig'de 35 hafta sonunda topladığı 43 puanla 13. sırada yer alan Fulham, yıldız golcüyü transfer etmek için harekete geçti.

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Bonservis bilgisi yer almadı

Haberde; İngiliz ekibinin Wilfried Zaha için kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade edildi. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar'ın da 31 yaşındaki yıldız futbolcu için bonservis isteyip istemediğinin bilgisi verilmedi.

Zaha'nın performansı

Galatasaray'da bu sezon 27 kez Süper Lig'de forma giyen Fildişili yıldız, 9 gol kaydederken 3 de asist yaptı.

İngiltere'den ilk kez ayrıldı

Daha önce Crystal Palace, Cardiff ve Manchester United'ın formalarını giyen başarılı oyuncu, kariyerinde ilk kez İngiltere'den ayrılarak Türkiye'nin yolunu tutmuştu.