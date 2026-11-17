Jude Bellingham, gerek Real Madrid formasıyla gerekse İngiltere Milli Takımı'nda çıktığı her maçı kazanarak parlak performans ve galibiyetlerle dolu olağanüstü bir dönem geçiriyor. İngiliz yıldız, 29 Eylül'den bu yana geçen 50 günde oynadığı 13 maçın tamamını kazanarak üst üste 13 galibiyetlik bir seri yakaladı. Bu galibiyetlerin 8'i Real Madrid'le, 5'i ise milli takımla geldi ve Bellingham durdurulamaz bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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Bu dikkat çekici seri, İspanyol gazetesi Marca'nın aktardığına göre, Bellingham'ın eski parıltısına kavuşup olağanüstü seviyesine geri dönmesiyle eş zamanlı geldi. İngiliz oyuncu, Real Madrid'in yaşadığı başarılı dönemde José Mourinho'nun planlarında vazgeçilmez bir isim haline gelirken, İngiltere Milli Takımı'nı dikkat çekici bir sonuç serisine taşıyan ve bu seriyi Metropolitano Stadı'nda İspanya'yı yenerek taçlandıran Thomas Tuchel'in kadrosunda da kilit bir rol üstlendi.

Jude, göz kamaştırıcı bir form yakalamış durumda ve mevcut yükselişini durdurabilecek bir şey görünmüyor. Oyuncunun büyük bir tazelik hissetmesi, iki takımının da elde ettiği galibiyet serisine yaptığı etkili katkıya yansıyor.

Bellingham, İngiltere Milli Takımı'nın son 5 maçında forma giydi ve bunların 4'ünde ilk 11'de başladı. Real Madrid'in son 8 maçında da sahaya çıkan İngiliz yıldız, bu karşılaşmaların hepsinde ilk 11'deydi.

İngiliz yıldızın performansı, Mourinho'nun bizzat övgüler yağdırmasına yol açacak seviyeye ulaştı. Portekizli teknik adam şöyle konuştu: "Bellingham eşsiz bir oyuncu. Dünyada ona benzeyen bir orta saha oyuncusu yok. Olağanüstü bir oyuncu, hem fiziksel güce hem de teknik kaliteye sahip. Harika biri."

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Teknik direktörün övgüleri boşuna değil. Bellingham, Real Madrid'deki muhteşem ilk sezonunu hatırlatan performanslar sergiliyor. Üst üste gelen 13 galibiyetlik seri boyunca İngiliz yıldız 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

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Real Madrid'deki toplam gol sayısını ise 5'e çıkaran Bellingham, takımın gol krallığı sıralamasında Arda Güler ile birlikte ikinci sırada yer alıyor. Zirvede ise açık farkla Kylian Mbappé bulunuyor.

Bellingham aynı zamanda en iyi fiziksel formuna da yeniden kavuştu ve bu durum, sahada teknik açıdan da yeniden zirveye çıkmasına yardımcı oldu.

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Oyuncu daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Biraz zor bir yıl geçirdim ama kendim hakkında çok şey öğrendim. Hayatımı kolaylaştırmak için yapabileceğim bazı şeyleri de öğrendim. Sürekli daha iyi olmak için her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum."

Sakatlıklar geçen sezon Bellingham'ın kariyerini sekteye uğratmış ve onu 111 gün boyunca sahalardan uzak tutmuştu. Bunun yanı sıra daha önce de uzun süre yakasını bırakmayan omuz problemi devam etmiş, oyuncu maçlarda forma giyebildiği dönemlerde bile potansiyelini %100 ortaya koyamamıştı.

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İngiliz yıldız bu konuda şu itirafta bulundu: "Ameliyat olmadan devam etmeye karar verdim ve bu bir hataydı."

Dünya Kupası, Bellingham'ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. O günden bu yana seviyesi hiç düşmeyen oyuncu, güçlü performanslarını aralıksız sürdürüyor.

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Son Dünya Kupası'nda 7 gol atan İngiliz yıldızı gol sayısında geride bırakan isimler yalnızca 10 golle Kylian Mbappé ve 8 golle Lionel Messi oldu. Bellingham ayrıca İngiltere'nin turnuvayı üçüncü sırada tamamlamasında başrol oynadı.