Real Madrid'in eski ikilisi Dani Carvajal ve Joselu, oldukça hassas bir durumla karşı karşıya. Şu anda Madrid'deki Las Rozas Futbol Şehri'nde antrenman yapan ikili, devam eden transfer döneminde geleceklerini değerlendiriyor.

Kulüpleri Real Madrid ve Katar ekibi El-Garafa ile sözleşmelerini yenilemedikten sonra, iki oyuncu futbol kariyerlerini tamamlamak için yeni bir macera arayışında.

"AS" gazetesine göre, oyuncular sahip oldukları konum ve şöhret sayesinde birçok teklifi cezbedebilecek durumda. Ancak ağustos ayına gelinmesine rağmen, bir sonraki adreslerine dair henüz kararlarını vermiş değiller.

Bununla birlikte, gelecek zorluklarına hazırlanmaya başlamak için İspanya Futbol Federasyonu'nun tesislerini kullanıyorlar. İkisi de federasyon içinde iyi tanınıyor ve 2024 yılında Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İspanya Millî Takımı'nın kadrosunda yer almışlardı.

İspanyol savunmacının geleceğine dair seçeneklerden biri, ufukta belirmeden dağıldı. Her şey geleceğin, ikilinin Katar futbolunda yeniden bir araya gelmesinde yattığına işaret ediyordu.

Ancak forvet oyuncusunun 2024 yılından beri bağlı olduğu kulüple sözleşmesini yenilememe kararı bu planları değiştirdi. Bu nedenle şu anda gelecekleri hakkında bir karar vermek için Madrid'de bulunuyorlar.

Bu mesele henüz netleşmemişken ikili, yeni sezona hazırlık antrenmanlarına ayrı ayrı başlıyor. Kuşkusuz yeniden birlikte oynamak, iki aileyi de cezbedecek bir seçenek.

İki oyuncunun son birkaç sezonu birbirinden tamamen farklı geçti. Katar'da iki sezon geçiren Joselu, kulübünde önemli bir oyuncu hâline gelmeyi başardı.

18 gol atarak kulübün gol krallığı listesinin başına yerleştiği ilk sezonuna kıyasla performansı düşse de, 24 maçta forma giyerek 10 gol kaydetti.

Real Madrid ile başarılarla dolu bir yılın ardından Joselu, cazip bir maddi teklif almasının ardından en sevdiği kulüpten ayrılma yönünde zor bir karar aldı. Bu iki sezonun ardından kariyerindeki Katar bölümü sona erdi ve son bir maceranın yolunu açtı.

Carvajal: Çok daha karmaşık bir durum

Carvajal'ın durumu ise çok daha karmaşıktı. 2024 yılı sonunda Villarreal maçında geçirdiği ciddi sakatlığın ardından Real Madrid'e dönüşü oldukça sınırlı kaldı. Kulüp, sakatlığın ciddiyetini öğrenir öğrenmez sözleşmesini yeniledi; bu, kulübün efsanesine duyduğu saygı ve güvenin bir işaretiydi.

Ancak geçtiğimiz yaz kulüp, transfer piyasasındaki fırsatı değerlendirerek Arnold ile anlaştı. Şiddetli rekabet ve fiziksel sorunları, Carvajal'ın geçen sezon yalnızca 16 maçta forma giymesine izin verdi. Ardından kulüp sözleşmesini yenilememe kararı aldı ve mirasına yakışır bir şekilde onu uğurlamakla yetindi.

Birbirinden tamamen farklı iki kariyerin ardından hem Joselu hem de Carvajal kendilerini aynı durumda buluyor: Futbol kariyerlerini uzatmak ve hâlâ katkı sağlayabileceklerini kanıtlamak için son bir fırsat.

Kariyeri boyunca Avrupa kulüpleri arasında dolaşan Joselu, otuz dört yaşında Real Madrid'e dönme hayalini gerçekleştirdi. Madrid taraftarlarının hafızasına kazınan, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ağlarını iki kez havalandırdığı goller de dâhil olmak üzere 18 gol kaydederek parladığı bir sezonun ardından cazip bir maddi fırsatın peşine düştü.

Carvajal, Real Madrid'de altı Şampiyonlar Ligi kupası kazanmak da dâhil olmak üzere kusursuz bir futbol kariyeri yaşadı. Ayrıca kulüp efsanesi Paco Gento'nun elinde bulundurduğu Şampiyonlar Ligi kupa sayısı rekorunu da eşitledi. Nihayetinde kariyerini kulüpte A takımın kaptanı olarak tamamladı ve Santiago Bernabéu Stadı'nda taraftarlarına en güzel şekilde veda etti.

Bacanak olan Carvajal ve Joselu, gelecekleri hakkında bir kararı beklerken Las Rozas Spor Kompleksi'nde antrenman yapıyorlar. Bu, birbirinden tamamen farklı ancak aynı ölçüde başarılı iki kariyerin sonu olacak. İki oyuncu için de daha fazla haberi beklerken son bir dans.