24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1084213504.jpgPixsell
Çeviri:

Zafere rağmen: İspanya'nın serisi 32 maç sonra sona erdi

Hırvatistan - İspanya
Hırvatistan
İspanya
UEFA Nations League A
I. Perisic
Hırvatistan
İspanya

Presic'in golü, dünya millî takımlarının iki yıldır başaramadığını başardı

Deneyimli Hırvat futbolcu Ivan Perisic, ülkesinin milli takımına "La Roja" karşısında öne geçiren golü atarak İspanya Milli Takımı'nın tarihi bir serisine son verdi ve iki yıldır İspanya'yı skorda geriye düşüren ilk oyuncu oldu.

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya Milli Takımı son yıllarda rekorları kırmaya alışmıştı, ancak dikkat çeken serilerinden biri, bu salı akşamı Split kentinde oynanan Hırvatistan karşılaşmasında sona erdi. Avrupa Uluslar Ligi grup aşamasının dördüncü haftasında oynanan maçı İspanya zorlu bir mücadelenin ardından 2-1 kazandı.

Perisic, İspanya'nın direncini kırdı

Perisic, Matanovic'in girişiminin ardından Unai Simon'dan seken topu takip ederek 17. dakikada skoru açmayı başardı ve maçın başından itibaren büyük bir baskı altında kalan İspanya karşısında Hırvatistan Milli Takımı'nı öne geçirdi.

"İks" platformundaki hesabı üzerinden "Mr.Chip" adıyla bilinen İspanyol istatistikçi Alexis Martinez'e göre, Perisic'in golü hiçbir rakibin İspanya'ya karşı 1-0 öne geçemediği 32 maçlık bir seriye son verdi.

İspanya Milli Takımı'nın bir rakibe karşı bir golle geriye düştüğü son maç, 2024 Avrupa Milletler Kupası yarı finalinde yaşanmıştı. O maçta Fransız Kolo Muani, Münih'te sekizinci dakikada Fransa'yı öne geçiren golü atmıştı.

Ancak İspanya o maçta hızlı bir karşılık verdi; Lamine Yamal 21. dakikada beraberliği sağladı, ardından Dani Olmo 25. dakikada öne geçiren golü attı ve karşılaşma 2-1'lik galibiyetle sona erdi. İspanya finale yükseldi ve ardından şampiyonluğa ulaştı.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin