Zafere rağmen: İspanya'nın serisi 32 maç sonra sona erdi

Deneyimli Hırvat futbolcu Ivan Perisic, ülkesinin milli takımına "La Roja" karşısında öne geçiren golü atarak İspanya Milli Takımı'nın tarihi bir serisine son verdi ve iki yıldır İspanya'yı skorda geriye düşüren ilk oyuncu oldu.

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya Milli Takımı son yıllarda rekorları kırmaya alışmıştı, ancak dikkat çeken serilerinden biri, bu salı akşamı Split kentinde oynanan Hırvatistan karşılaşmasında sona erdi. Avrupa Uluslar Ligi grup aşamasının dördüncü haftasında oynanan maçı İspanya zorlu bir mücadelenin ardından 2-1 kazandı.

Perisic, İspanya'nın direncini kırdı

Perisic, Matanovic'in girişiminin ardından Unai Simon'dan seken topu takip ederek 17. dakikada skoru açmayı başardı ve maçın başından itibaren büyük bir baskı altında kalan İspanya karşısında Hırvatistan Milli Takımı'nı öne geçirdi.

"İks" platformundaki hesabı üzerinden "Mr.Chip" adıyla bilinen İspanyol istatistikçi Alexis Martinez'e göre, Perisic'in golü hiçbir rakibin İspanya'ya karşı 1-0 öne geçemediği 32 maçlık bir seriye son verdi.

İspanya Milli Takımı'nın bir rakibe karşı bir golle geriye düştüğü son maç, 2024 Avrupa Milletler Kupası yarı finalinde yaşanmıştı. O maçta Fransız Kolo Muani, Münih'te sekizinci dakikada Fransa'yı öne geçiren golü atmıştı.

Ancak İspanya o maçta hızlı bir karşılık verdi; Lamine Yamal 21. dakikada beraberliği sağladı, ardından Dani Olmo 25. dakikada öne geçiren golü attı ve karşılaşma 2-1'lik galibiyetle sona erdi. İspanya finale yükseldi ve ardından şampiyonluğa ulaştı.