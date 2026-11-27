Racing Santander'in Faslı forveti Yassir Zabiri, bu sezonki dikkat çekici çıkışının ardından birçok Avrupa kulübünün ilgi odağı haline geldi. Ancak mevcut kulübü, önümüzdeki devre arası transfer döneminde olağanüstü mali şartlar olmadıkça oyuncudan vazgeçmeye hazır görünmüyor.

Reklam

Zabiri, LaLiga'da 13 maçta 11 gol atarak etkileyici bir sezon geçiriyor. Gol krallığı yarışına dahil olan Faslı oyuncu, Real Madrid'in Fransız forveti Kylian Mbappé ve Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Raphinha'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor ve İspanyol Lamine Yamal'ın önünde bulunuyor.

Faslı forvet, son Real Sociedad maçında 6. ve 8. dakikalarda iki gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Böylece hücumdaki değerini kanıtlamayı sürdüren oyuncu, İspanya'da sezonun en dikkat çekici keşifleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

İspanyol programı “El Chiringuito”nun daha önce aktardığına göre Zabiri, Barcelona'ya transfer olmayı çok istiyor. Oyuncu iki yıl önce bu kulübün formasını giyme hayalinden söz etmişti.

Haberlere göre oyuncunun piyasa değeri ya da ayrılığı için beklenen bedel 20 milyon euroya yaklaşıyor. Katalan kulübünün yanı sıra Real Betis'in de oyuncuyla ilgilendiği konuşuluyor.

Reklam Reklam

Ancak “SER Cantabria” radyosuna dayandıran “Foot Mercato”nun haberine göre, ilgilenen kulüplerin hedefleri, forvetini önümüzdeki 30 Haziran'dan önce bırakmaya niyeti olmayan Racing Santander'in tutumuna takılıyor.

Related Topics

Zabiri, İspanyol ekibinde Fransız kulübü Rennes'den kiralık olarak forma giyiyor. Kiralama anlaşmasında, devre arası transfer döneminde sürecin erken sonlandırılmasına izin veren bir madde bulunmuyor.

“AS” gazetesine göre Racing cephesinde oyuncunun geleceği konusunda sakinlik hakim. Kulüp, oyuncunun kadroda kalıp kalmayacağına dair kararın sezon sonuna kadar kendi elinde olduğunu düşünüyor.

Reklam

İspanyol kulübü, Faslı forvetin ocak ayında ayrılma ihtimalini tamamen dışlamıyor. Ancak bunu, oyuncunun sözleşmesinin sahibi Rennes'e olağanüstü bir teklif gelmesine ve Racing Santander'in yüklü bir maddi tazminat almasına bağlıyor. Kulüp, sezon ortasında kadrosunu zayıflatmaya karşı çıkıyor ve hedeflerine ulaşmak için en önemli hücum silahını elinde tutmak istiyor.

Zabiri ise hem kulübündeki hem de önemli isimlerinden biri haline geldiği Fas Milli Takımı'ndaki mevcut durumundan memnun görünüyor. Bu da geleceğinin, olası her adım konusunda ilgili tarafların uzlaşmasına da bağlı olduğu anlamına geliyor.

Reklam

Zabiri'nin yükselişini teyit eden yeni ödül

Faslı forvetin etkisi gol sayılarıyla sınırlı kalmadı. Zabiri, Mahou şirketinin verdiği “Jugador Cinco Estrellas” ödülünü, geçen ekim ayında Racing Santander'in en iyi oyuncusu olarak kazandı.

Zabiri, takımın o ay ligde oynadığı üç maçın tamamında forma giymesinin ardından seçildi. Oyuncu, 11 Ekim'de Valencia ile 2-2 berabere kalınan maçta gol attı, 18 Ekim'de Osasuna'ya 2-0 kaybedilen maçta sahaya çıktı, ardından aynı ayın 24'ünde Espanyol'un 2-1 mağlup edildiği karşılaşmada fileleri havalandırdı.

Reklam

Ödül her ay kulüp taraftarlarının da oylamaya katılımıyla veriliyor. Zabiri böylece takıma katkıları için ek bir takdir görürken, geleceği ve önümüzdeki ocak ayında İspanya'nın büyük kulüplerinden birine transfer olma ihtimaline dair spekülasyonlar da artıyor.