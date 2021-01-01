"Messi Manchester City'e gitmeli"

Arjantinli eski futbolcu Pablo Zabaleta, Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılması halinde Manchester City'e transfer olması gerektiğini belirtti

Sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Arjantinli süperstar Lionel Messi ile ilgili olarak bir açıklamada Milli Takım'dan arkadaşı Pablo Zabaleta'dan geldi. 2008 - 2017 yılları arasında Manchester City'de forma giyen Zabaleta, Messi'nin İngiliz ekibine transfer olması gerektiğine inandığını çünkü kulübün oyunculara mükemmel koşullar sunduğunu belirtti.

İngiliz gazetesi Mirror'a konuşan Zabaleta; "Messi Barcelona'dan ayrılmayı kafasına koyduysa ve en iyi ligde oynamak istiyorsa o zaman Premier Lig'i deneyimlemesi gerekiyor. Tanıdığım her oyuncu bana her zaman Premier Lig'i soruyor. Messi yıllardır La Liga'da ve İmgiliz futbolunu da deneyimlemeli. Manchester City mükemmel koşullar sunuyor.

Pep'i çok iyi tanıyor. Sportif Direktör Txiki Begiristain'i ve Genel Müdür Ferran Soriano ayrıca Sergio Agüero'yu çok iyi tanıyor. Barcelona'dan ayrılması büyük bir karar olur. Ama ayrılmak istiyorsa kendisine yardımcı olacak tanıdığı insanların olduğu kulübe gitmesi onun için iyi olacaktır" diye konuştu.

PSG VE JUVENTUS DA İSTEYECEKTİR

Zabaleta, Messi'yi isteyebilecek kulüplere de değinirken, "Eminim Messi'yi PSG ve Juventus da transfer etmek isteyecektir ancak Barcelona'dan sonra transfer olunabilecek en iyi yer Manchester City olacaktır" diye kaydetti.

Arjantin'den ilk çıkışını Epanyol'a transfer olarak yapan Zabaleta, 2008 yılında Manchester City'e transfer oldu ve uzun seneler İngiliz ekibinin formasını giydi. Başarılı oyuncu futbolu ise bir diğer İngiliz ekibi West Ham United forması altında bıraktı.