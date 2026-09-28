Manchester City'ye isnat edilen ve medyada 115 ihlal davası olarak bilinen mali ihlaller meselesi, başta Norveçli Erling Haaland olmak üzere takımın önde gelen bazı yıldızlarının geleceğine dair spekülasyonları yeniden gündeme getirdi; kulübün önümüzdeki yıllardaki gidişatını etkileyebilecek cezalar ihtimali de gündemde.

Dava, uzun sürebilecek bir hukuki süreçte ilerlemeye devam ediyor; Manchester City'nin lehine olmayan herhangi bir karara itiraz yoluna başvurması bekleniyor.

Ancak, takımın Premier Lig'de kalmasını etkileyecek boyuta ulaşabilecek puan silme cezası da dahil olmak üzere sportif yaptırımların uygulanması ihtimali, bazı yıldızların ayrılığı senaryosunun kapısını araladı.

İngiliz "The Sun" gazetesine göre, kulübün geleceği cezalardan etkilenirse Real Madrid ve Barcelona, Manchester City'nin bazı oyuncuları için olası bir rekabete girebilir. Bunlar arasında Josko Gvardiol, Enzo Fernandez, Rayan Cherki ve Ayoub Bouaddi de bulunuyor; ancak Haaland, ilgiyi en çok çeken isim olmaya devam ediyor.

Norveçli forvet, Manchester City ile 2034 yılına kadar sözleşme altında bulunuyor. Raporlar, takımın küme düşmesi halinde otomatik olarak ayrılmasına izin veren bir maddenin bulunmadığını belirtiyor; bu da İngiliz kulübüne herhangi bir müzakerede güçlü bir konum sağlıyor. Ayrıca City, cezalara maruz kalması halinde bile yıldızlarından kolayca vazgeçmeye hazır görünmüyor.

Barcelona mı, Real Madrid mi?

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Haaland'ın adı bir süredir Real Madrid ve Barcelona ile anılıyor; ancak iki kulüpten de onunla anlaşmak için henüz resmi bir adım atılmış değil.

Barcelona'da, özellikle Raphinha'nın hem forvet hem de kanat olarak oynayabilme kabiliyeti ve kulübün santrfor mevkisini güçlendirmek için daha önce Julian Alvarez'e gösterdiği ilgi göz önüne alındığında, Norveçli forvet uygun bir taktiksel alan bulabilir.

Real Madrid'de ise durum daha karmaşık görünüyor; zira forvet mevkisinde Kylian Mbappe, ayrıca Vinicius Junior ve Bellingham ile diğer hücum oyuncuları bulunuyor. Bu da Haaland'ın gelişinin takım içinde rollerin yeniden dağıtılmasını gerektirebileceği anlamına geliyor.

Dolayısıyla Haaland'ın Manchester City'den ayrılması, davanın gelişmelerine, oyuncunun ve kulübün isteğine bağlı bir ihtimal olmaya devam ediyor. Ancak İngiliz takımına yönelik büyük bir ceza, farklı bir transfer piyasasının kapısını açabilir ve Norveçli forveti yeniden Real Madrid ile Barcelona'nın ilgi odağına yerleştirebilir.