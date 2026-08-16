Rodri'nin Barcelona'ya transferi, İspanyol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kendisini kadrosuna katmanın en güçlü adaylarından biri olarak görülen Real Madrid yerine, oyuncunun rotasının Katalan ezeli rakibe dönmesi, gözlemcilere göre İspanyol futbolunun iki devi arasındaki rekabetin çehresini yeniden çizebilecek bir transfer olarak değerlendiriliyor.

Katalan "Sport" gazetesinin yazı işleri müdürü Joan Vehils, "Barcelona zaten Madrid'in istediğine sahip" başlıklı yazısında, Rodri'nin Katalan kulübüne gelişinin Real Madrid için ağır bir darbe olduğunu vurguladı. Zira İspanyol orta saha oyuncusu, kraliyet ekibinin saflarında en fazla şüphe uyandıran mevkiyi güçlendirmek için aday gösteriliyordu.

Vehils, Rodri'nin sadece belirli bir mevkiye takviye anlamına gelmediğini, aynı zamanda takımın oyun tarzını tamamen değiştirebilecek bir oyuncu olduğunu ekledi. Dengeyi sağlama, oyunu yönetme ve maçların temposunu kontrol etme kapasitesini örnek göstererek, bu unsurların ona herhangi bir büyük takımda asli bir yer kazandırdığını belirtti.

Yazar, Rodri'nin değerinin topu geri kazanma ve atakları kurma gibi alışılmış rollerini aştığına dikkat çekti. Etkisinin takımın karakterine ve büyük maçları kontrol etme kabiliyetine kadar uzandığını değerlendiren yazar, bunun da transferi kendi bakış açısından, Barcelona kadrosuna yeni bir oyuncunun eklenmesinden çok daha geniş boyutlara sahip kıldığını ifade etti.

Yazar, transferi bitirmedeki başarısının ardından Deco'nun büyük övgüyü hak ettiğini belirtti. Barcelona'nın sportif direktörünün, kulüp içinde yeni bir dönemin başlangıcını oluşturabilecek bir operasyonu tamamladığını ve tüm kupalar için verilen rekabet yarışında takıma güçlü bir ivme kazandırdığını değerlendirdi.

Yazar aynı zamanda takım içindeki diğer olumlu gelişmeleri de göz ardı etmedi. Genç Mısırlı forvet Hamza'nın parlak formunun sürdüğüne ve gol atma becerisine dikkat çekerken, Brugge'den gelen yeni transfer Bassio'nun da hazırlık döneminde iki gol kaydederek gösterdiği performansa değindi. Bunun da Barcelona'nın hücum seçenekleri konusundaki iyimserliği artırdığını kaydetti.

Bununla birlikte Vehils, bu unsurların net santrfor mevkisi sorununu çözmediğinin altını çizdi. Julian Alvarez transferinin geleceğini bir belirsizliğin sardığı bir dönemde, Barcelona'nın hâlâ bu mevkiyi güçlendirmeye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Yazar, Barcelona'nın transfer piyasasındaki hamlelerinin, takımın geçmiş yıllarda sergilediğine kıyasla "daha fazla kaynağa, daha fazla alternatife ve daha büyük bir hırsa" sahip olduğunu yansıttığını değerlendirdi ve Rodri'nin gelişinin bu dönüşümün en belirgin somut örneği olduğunu vurguladı.

Vehils, görüşünü, Rodri transferinin sadece büyük bir sözleşme olmakla özetlenemeyeceğini, aksine Barcelona'nın niyetlerinin açık bir ilanı olduğunu vurgulayarak sonlandırdı. Yazara göre kulüp, sadece kadrosunu güçlendirmekle yetinmedi, aynı zamanda dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birini de kadrosuna katmayı başardı; üstelik bu, Real Madrid için nitelikli bir katkı olabilecek bir oyuncuydu.