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Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Yüzyılın anlaşması: İttihad'ı devralmak için Amerikan ve Suudi yatırım ittifakı

Al Ittihad
Premier Lig
Suudi Arabistan

Beklenen dönüşüm

Suudi Arabistan ekibi İttihad'ın mülkiyet dosyası, kulübü satın almayı hedefleyen ileri düzey yatırım hareketlerine dair bilgilerin ortaya çıkmasının ardından yeni bir heyecan aşamasına girdi. Suudi spor pazarına birden fazla taraftan artan bir ilgi söz konusu ve bu, "Amid"in geleceğinde büyük bir dönüşümü temsil edebilecek bir adım.

"Nadina" programının açıkladığına göre, potansiyel yatırımcılar İttihad kulübünü ziyaret etmeye ve kulübe ait detayları incelemeye şimdiden başladılar. Kulübü çeşitli açılardan değerlendirmeye yönelik bu hareketler, mülkiyet devri dosyasının artık projeye girmek isteyen yatırım taraflarının ciddi ilgisini çektiğinin bir göstergesi.

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En dikkat çekici sürpriz, Manchester United'ın sahibinin liderliğinde bir Suudi ortakla birlikte yeni bir ittifakın satın alma yarışına girmesi oldu. Böylece bu ittifak, anlaşmayı inceleyen ve sonuçlandırmaya çalışan diğer taraflarla birlikte İttihad'ın mülkiyetini satın alma rekabetinde yeni bir taraf haline geldi.

Program, bir Suudi yatırım fonu ile bir Amerikalı yatırımcıyı ve gayrimenkul sektöründen bir dizi iş insanını içeren başka bir yatırım ittifakının varlığını da ortaya koydu. Bu durum, özellikle İttihad'ın en fazla taraftara ve köklü tarihe sahip Suudi kulüplerinden biri olması nedeniyle, kulübün mülkiyeti üzerindeki olası rekabetin büyüklüğünü yansıtıyor.

King Cup
Al Najma crest
Al Najma
ANA
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT

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Bu gelişmeler, Suudi sporunun yaşadığı büyük dönüşümün gölgesinde geliyor. Kulüplerin artan ticari ve sportif değere sahip yatırım varlıkları haline gelmesinin ardından, İttihad büyüklüğünde bir kulübün mülkiyeti, gerek taraftar tabanı gerek marka gerekse yerel ve kıtasal düzeydeki sportif varlığı açısından dikkat çekici bir yatırım fırsatı haline geldi.

İttifakların çeşitlenmesi ve ülke içinden ve dışından yatırımcıların sahneye girmesiyle birlikte, İttihad'ı satın alma anlaşması Suudi futbolunun mevcut dönemdeki en heyecan verici dosyalarından biri olarak görünüyor. Ancak mülkiyetin sonuçlandırılması hâlâ resmi işlemlerin tamamlanmasına ve nihai bir anlaşmaya varılmasına bağlı. Böylece ülkenin en büyük kulüplerinden birini yönetme fırsatını elde edecek tarafın kimliğini ortaya çıkarmak önümüzdeki günlere kalıyor.

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