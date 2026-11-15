Fas futbol sahnesi, çelişkili gelişmelere tanık oldu. Wydad'lı oyuncu Chemsdine Elallali, cerrahi müdahale gerektiren ciddi bir sakatlık yaşarken; Profesyonel Futbol Ulusal Ligi'ne bağlı Disiplin Komitesi, Fas Ligi'ndeki karşılaşmanın ardından aralarında çıkan kavga nedeniyle Kawkab Marrakech'li iki oyuncuya ceza verdi.

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Faslı Wydad'ın oyuncusu Şemseddin el-Alali, kırmızılı takım ile Difaâ el-Hassani el-Cedidi arasında oynanan hazırlık maçında yüz bölgesinde maruz kaldığı ağır sakatlığın ardından başarılı bir ameliyat geçirdi.

Faslı "Hespress" sitesinin aktardığına göre sakatlık, genç oyuncunun yüzünde üç kırığa yol açtı ve bu durum üç aşamalı bir cerrahi müdahaleyi gerektirdi. Müdahalelerin tamamı başarıyla sonuçlandı; kulüp çevresinde operasyonun açıklanmış herhangi bir komplikasyon olmadan atlatılmasından dolayı rahatlama yaşandı.

El-Alali'nin, sağlık durumunun gelişimine ve tıbbi ekibin gözetiminde tabi tutulacağı rehabilitasyon programına vereceği yanıta bağlı olarak takım atmosferine kademeli dönüşe başlamadan önce, Wydad'ın toplu antrenmanlarından iki haftaya varan bir süre uzak kalması bekleniyor.

Sakatlık, eski Faslı milli futbolcu Rıdvan el-Alali'nin oğlu olan genç oyuncunun hedefleri açısından etkili bir darbe niteliği taşıyor. Zira genç oyuncu, mevcut dönemi yeteneklerini kanıtlamak ve kırmızılı takımın teknik ekibinin planları içinde kendine bir yer edinmek amacıyla değerlendirmeye çalışıyordu.

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El-Alali, Wydad saflarında çalışmaya ve gelişmeye devam etmeyi umuyordu; ancak sakatlık, hazır hale gelip sahalara dönmeyi beklerken antrenmanlardan ve rekabetten geçici olarak uzak kalmasını zorunlu kıldı.

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Kulübün tıbbi ekibinin, sportif geleceğini etkileyebilecek herhangi bir komplikasyondan kaçınmak için dönüşünde acele etmekten kaçınarak iyileşme aşamalarını titizlikle takip etmesi bekleniyor.

Kavganın ardından Kevkeb el-Marrakeşi'nin iki oyuncusuna ceza

Öte yandan, Profesyonel Futbol Ulusal Ligi'ne bağlı Disiplin Komitesi, Kevkeb el-Marrakeşi ile Wydad Riyadi maçının sonunda yaşanan ve Marrakeşli takımın oyuncuları Emin el-Vaad ile Hamza el-İsmaili arasındaki atışmayla sona eren olaylarla ilgili kararlarını açıkladı.

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Komite, maçın bitiş düdüğünün ardından aralarında çıkan kavga nedeniyle oyuncuların her birine birer maç men cezası ve 10 bin dirhemlik para cezası vermeye karar verdi.

Fas Profesyonel Ligi'nin yedinci hafta müsabakaları kapsamında oynanan maç, Kevkeb el-Marrakeşi'nin Wydad karşısında 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Saha içinde heyecanlı anlara sahne olan karşılaşmada gerginlik, maç sona erdikten sonrasına da taşındı.

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Cezalar, yerel müsabakada olumlu sonuçlar alan Kevkeb el-Marrakeşi için önemli bir zamanda geldi. Zira takım, 16 puanla puan durumunun zirvesinde yer alırken, 14 puanla üçüncü sırada bulunan Wydad Riyadi'nin iki puan önünde ve ikinci sıradaki Meknes kulübünün averajla önünde bulunuyor.

Böylece Kevkeb el-Marrakeşi, lider konumunu korumaya ve güçlü sonuçlarını sürdürmeye çalışırken, bir sonraki maçta oyuncularının yokluğuyla başa çıkmak şeklinde ek bir meydan okumayla karşı karşıya kalıyor. Wydad ise önceki sıralardaki takımlarla arasındaki farkı azaltma hedefiyle sakatlanan oyuncusunun dönüşünü bekliyor.