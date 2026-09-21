Farklı sonuçların yaşandığı bir günün ardından, Real Madrid ile Atletico Madrid'e 2-1 yenilen Kylian Mbappe ile Paris ile Olimpik Marsilya'yı 2-1 mağlup eden Ousmane Dembele, Zinedine Zidane döneminin başlangıcıyla birlikte Clairefontaine tesislerinde yeniden bir araya gelecek.

Fransa Milli Takımı'nın iki yıldızı dinlenmeye vakit bulamayacak; çünkü Türkiye (25 Eylül), Belçika (28 Eylül ve 5 Ekim) ve İtalya (2 Ekim) karşılaşmalarına hazırlanıyorlar.

Bununla birlikte, Ballon d'Or ödülüne dair açıklamalarının ardından yeniden bir araya gelmeleri sabırsızlıkla beklendiği için tüm gözler onların üzerinde olacak.

Ballon d'Or aday listesinin açıklanmasının ardından, Real Madrid'in yıldızı takım arkadaşı hakkında konuşmaktan çekinmedi ve şunları söyledi: "Dembele mi? O her zaman yetenekli bir oyuncu olarak görüldü. Bense her zaman seçilmiş kişi olarak görüldüm. Ta başından beri, çok erken bir dönemde zirvedeydim. Onun yolu farklıydı, sakatlıklar çekti ama bunu telafi etti."

Ardından şunları ekledi: "Bazı yıllarda kendimi dünyanın en iyi oyuncusu olarak gördüm. Benden daha güçlü bir oyuncu görmedim. Sonra Messi törene geldiğinde ve kazandığında, en iyi oyuncunun ödül kürsüsünde olduğunu söyledim. Sorun değil. Cristiano kazandığında da aynı şeyi söyledim... Diğerlerine gelince, onları izledim ve Ballon d'Or'u kazansa bile, asla onunla yerimi değişmezdim."

Eleştirilerden etkilenmiş olan Dembele ise bu açıklamalardan hoşlanmadı ve "Ligue 1+" kanalına şu sözlerle yanıt verdi: "Kariyerim boyunca tek kelime etmedim, inanılmaz derecede sıkı çalıştım. Dediğim gibi, hiçbir zaman seçilmiş oyuncu olmadım ama çok çalıştım ve geçen yıl Paris Saint-Germain ile geçirdiğim harika bir sezonun karşılığını aldım. Bu yıla gelince, göreceğiz, hiç baskı yok, sadece rahat ol."

Dembele daha sonra aynı kanala, Ballon d'Or'u Hvicha Kvaratshelia'ya vereceğini açıkladı.

Şunları ekledi: "Çok mutlu olurdum çünkü o da bunu hak ediyor. Sezonu olağanüstüydü. Bana göre dünyanın en iyi oyuncusu o. Bu yüzden Ballon d'Or'u hak ediyor."

L'Equipe gazetesi ise bugün pazartesi, Dembele'nin yanıtının, böyle bir karşılık beklemediği belli olan Mbappe'yi şaşırttığını doğruladı.

Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'ndaki ilk kadro çağrısında, ilgili oyuncuları sahaya sürerek tartışmayı hemen yatıştırmaya çalışacak mı?

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"Sport" gazetesi, Fransa Milli Takımı ve yeni teknik ekipten kaynaklarla iletişime geçtiğinde, hiçbir sorun olmadığını doğruladılar ve oyuncular konusunda Zidane'ın son basın toplantısındaki açıklamasına yönlendirmeyi tercih ettiler.

Zidane şunları söyledi: "Eğlenceye ve tartışmaya bir son vermek istemiyorum. Eğlence ve tartışma her gün yaşanıyor; işte bunlar tartışmalardır, oyunun bir parçasıdır. Ballon d'Or kazanmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum ve her oyuncu bunu ister. Tartışmalar var, bu da doğal. Bunun daha çok milli takım dışında yaşandığını düşünüyorum, ancak takımın içinde herhangi bir sorun olmayacak. Türkiye'yle başlayarak bu dört maçı oynamaya odaklanacağız."

Zidane'ın başka öncelikleri olduğu açık. Anlaşmazlıklarını dostane bir şekilde çözmek Mbappe ve Dembele'ye kalmış.