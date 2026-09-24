"Finn Jeltsch, VfB'de kendini kabul ettirmiş, inanılmaz performanslar sergilemiş, çok yüksek bir sürate sahip, son derece yetenekli bir oyuncu. A Milli Takım'da ilk 11 oyuncusu olmayı başarabilir. Henüz sınırına ulaşmadı" dedi eski VfB forveti, Sky röportajında ve şu vurguyu yaptı: "Gelecekte yüzde yüz Avrupa'da üst düzey bir kulüpte oynayacak."

Jeltsch'in Schwaben ekibiyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Duyumlara göre bir çıkış maddesi yok. Buna bağlı olarak, henüz 20 yaşındaki oyuncunun gelişim grafiği yükselmeyi sürdürürse, bir satış durumunda Stuttgart kasası ciddi şekilde dolabilir. Milli takımda yapacağı bir debut da piyasa değerinin artmasını sağlayacaktır.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, onu 1 Ekim'de Sırbistan'a karşı ve 4 Ekim'de Yunanistan deplasmanında oynanacak Nations League maçları için ilk kez DFB kadrosuna çağırmıştı. Hollanda'ya karşı oynanacak maçta yapılacak debutunda Jeltsch kadroda yer almayacak, çünkü ikinci kadroya dahil.

Jürgen Klopp, Finn Jeltsch hakkında ne dedi?

"Şu an bana hemen tanıdık gelmeyen oyuncular arasında dikkatimi ilk çeken Finn oldu", dedi Klopp, büyük yankı uyandıran ilk kadro açıklamasında VfB'nin genç oyuncusu hakkında. "Çünkü istatistiklere bakıyorsun ve düşünüyorsun: Dostum, maç sayısı, ha? Bu da ne? Sonra biraz daha yakından bakınca şunu fark ediyorsun: işini çok iyi yapan, olağanüstü atletizme sahip ve top oynayabilen sıra dışı bir savunmacı."

Jeltsch'in sahip olduğu toplam paket nedeniyle son dönemde üst düzey kulüplerin ilgisine dair gevşek söylentiler zaten çıkmıştı; bunlar arasında iddiaya göre Bayern Münih, Liverpool ve Arsenal de vardı. Ancak Bild gazetesinin haberine göre, VfB'ye ulaşmış somut bir teklif bulunmuyor.

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VfB Stuttgart, Finn Jeltsch için ne kadar bonservis ödedi?

Jeltsch, 2025'in başında 9,5 milyon euro karşılığında 1. FC Nürnberg'den Neckar kıyısına transfer olmuştu. Esas mevkisi stoper olan, ancak sağ bekte ve defansif orta sahada da görev yapan oyuncu gerçekten de DFB takımında debut yaparsa, Bild gazetesine göre kulübe ek bir ödeme yapılacak. Söz konusu tutarın düşük altı haneli bir miktar olduğu belirtiliyor.

Jeltsch, altyapı seviyesinde de büyük başarılar yaşadı ve Almanya genç milli takımıyla U17 Dünya ve Avrupa şampiyonu oldu. 2025'te ayrıca 1. FC Köln'den Said El Mala'nın önünde, prestijli Fritz Walter Altın Madalyası'nı kazandı.

Buna karşın Jeltsch, VfB'de ilk 11'in değişmez isimlerinden biri. Teknik direktör Sebastian Hoeneß, yeni sezonun altı resmi maçının tamamında ona ilk 11'de görev verdi. Toplamda ise Stuttgart formasıyla şimdiden 57 maça çıktı.