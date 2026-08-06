Manchester City'nin yıldızı Rodri Hernandez'in geleceği, yaz transfer döneminin son saatlerine damga vuruyor; kaderi Real Madrid ile Barcelona arasında gidip geliyor.

2026 Dünya Kupası'nda en iyi oyuncu ödülünü kazanan Manchester City orta saha oyuncusu Real Madrid'e gidecek gibi görünüyor; ancak İspanyol futbolcunun blaugrana forması giymek istemesi ihtimaline karşı Barcelona da tetikte bekliyor.

Katalan gazetesi "Mundo Deportivo"ya göre, YouTube'da geniş bir takipçi kitlesine sahip olan ve son videolarında Real Madrid'deki bazı Fransız oyuncularla ilişkilendirilen Fransız içerik üreticisi Rayles, Rodri'nin durumunu açıkladı ve orta saha oyuncusunun Barcelona'ya katılma ihtimalinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Rayles şunları söyledi: "Rodri'nin Real Madrid'i elemesi gerekiyor ve bunun Barcelona yüzünden olmasından korkuyorum. Rodri'nin Real Madrid'i yüzüstü bırakmasından ve bunun sebebinin Barcelona olmasından korkuyorum."

Şunları ekledi: "Size söylediklerim Madrid kaynaklı değil, ama bundan eminim. Tüm bu gecikmenin sebebinin Barcelona'ya kaydolma ihtimalini araştırmak olduğunu söyleyen bir teori var. Rodri'nin bizi Barcelona için yüzüstü bıraktığı yüzde 99 kesin."

Fransız YouTuber sözlerini şöyle sürdürdü: "Rodri Barcelona'yı seçecekti. Umarım yanılıyorumdur, söyleyeceğim tek şey bu. Bana ulaşan özel bilgilere göre Rodri Barcelona'yı seçti ve umarım yanılıyorumdur."

Rodri'nin Manchester City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve kulübü transferin bedelini 60 ila 65 milyon avro olarak belirliyor.