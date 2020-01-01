Yuto Nagatomo, Al Nasr'a transfer oluyor

Galatasaray'da gözden düşen Japon oyuncunun gelecek sezon Suudi Arabistan takımlarından Al Nasr'ın formasını giyeceği iddia edildi.

'da Marcelo Saracchi transferi sonrasında sözleşmesi askıya alınan Yuto Nagatomo'nun macerası sezon sonu sona erecek.

Ajansspor' un haberine göre; Al Nasr'ın teknik direktörü Rui Vitoria, Nagatomo'yu kadrosunda görmek istiyor. Haberde Portekizli antrenörün 33 yaşındaki Japon oyuncuyu sadece savunmada değil kanatlarda da oynatmayı planlandığı ifade edildi.

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Ayrıca Vitoria'nın Nagatomo ile birlikte ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hırvat kaleci Danijel Subasic'i de istediği ifade edildi.

Daha fazla takım

2017-18 sezonunun devre arasında 'den kiralanan Nagatomo, sarı-kırmızılı forma altında 16 maça çıkmış ve 3 asist kaydetmişti. Galatasaray ise performansından memnun kaldığı tecrübeli futbolcunun bonservisini 2018-19 sezonunun başında 2.5 milyon euro karşılığında almıştı.

Japon oyuncu Galatasaray formasıyla çıktığı 65 maçta 3 gol ve 7 asist kaydetti.