Yusuf Yazıcı'dan teşekkür

Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak olan Yusuf Yazıcı, kendisine destek olanlara sosyal medya aracılığıyla teşekkür etti.

ekibi 'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, takımının ile oynadığı mücadelede sakatlanarak oyunu terketmişti.

Fransız ekibi yaptığı açıkamada 22 yaşındaki oyuncunun sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edilmiş ve ameliyat olacağı açıklamıştı.

Yusuf bugün resmi sosyal medya kanalından yaptığı açıklamada kendisine destek olanlara teşekkür ettiğini duyurdu.

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Yaşadığım sakatlıktan sonra arayan, soran, destek mesajı gönderen; tüm büyüklerime, değerli dostlarıma, spor kulüplerine ve yöneticilerine, kısacası isimlerini saymakla bitiremeyeceğim herkese sağladıkları destek ve verdikleri moral için ayrı ayrı teşekkür ederim🙏 — Yusuf Yazıcı (@yaziciyusuf97) December 24, 2019

Yusuf Yazıcı bu sezon Lille'de 25 maçta forma giydi, 1 gol attı 4 asist yaptı.