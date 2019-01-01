Ligue 1

Yusuf Yazıcı'dan teşekkür

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Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak olan Yusuf Yazıcı, kendisine destek olanlara sosyal medya aracılığıyla teşekkür etti.

Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, takımının Monaco ile oynadığı mücadelede sakatlanarak oyunu terketmişti.

Fransız ekibi yaptığı açıkamada 22 yaşındaki oyuncunun sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edilmiş ve ameliyat olacağı açıklamıştı.

Yusuf bugün resmi sosyal medya kanalından yaptığı açıklamada kendisine destek olanlara teşekkür ettiğini duyurdu.

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Yusuf Yazıcı bu sezon Lille'de 25 maçta forma giydi, 1 gol attı 4 asist yaptı.

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