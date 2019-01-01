Yusuf Yazıcı: Yarını düşünürsem bugünü kaçırırım

Tabzonsporlu Yusuf Yazıcı, verdiği röportajda devam eden sezonu değerlendirirken transfer iddialarına da yanıt verdi.

'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan 22 yaşındaki oyuncuı, sezon sonunda ligi ilk 3'te bitirip Avrupa kupalarına gideceklerini belirtirken transfer iddialarına da cevap verdi.

İşte Yusuf Yazıcı'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

"Nereden geldiğimi biliyorum"

"Nereden geldiğini bilmeyen, nereye gideceğini bilemez. Ben, nereden geldiğimi iyi bildiğim için şu anda da altyapıdaki arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben forvet arkasında serbest olarak oynamayı seviyorum ama takımda çok fazla sakatlık olunca hocamız nerede görev verdiyse orada oynuyorum. Artık 6 ve 8 numaraya da alıştım. Altyapıda oynarken her zaman A Takım'da 'ben de oynayabilirdim' diyordum. Fakat A Takım'a yükselince bunun kolay olmadığını gördüm. Gerçekten çok zor. Kendinizi iyi hazırlamanız gerekiyor. Ligi 4. sırada değil, ya 3. ya da 2. sırada bitireceğimize inanıyorum. İçimde böyle bir his var."

"Önemli olan futbolcuyu iyi hazırlamak"

"Altyapı ile A Takım arasında inanılmaz bir fark olabiliyor. Önemli olan futbolcuyu A Takım için iyi bir şekilde hazırlamak.Altyapıdan gelen oyuncuyu senin iyi bir şekilde A Takım'a endekslemen gerekiyor."

"Yarını düşünürsem bugünü kaçırırım"

"Kitabın sayfalarını hızlı hızlı çevirmemek gerekiyor. Şu anda önemli olan ligi bitirmek. Yarını düşünürsem bugünü kaçırırım. Sadece Trabzonspor'un başarısına odaklanmış durumdayım."

" 'yı seviyorum"

"La Liga'yı seviyorum fakat aynı zamanda Premier Lig'i de takip ederim. Bir de Cengiz'den dolayı İtalya Ligi'ni takip ediyorum ama en çok İspanya Ligi'ni severim. Boş zamanlarımda ise kitap okumayı ve kardeşimle yüzmeye gitmeyi severim."

"Şenol Güneş'in hocalığını tartışmaya gerek yok"

"Şenol Hoca'nın gelmesiyle güzel bir ekip haline geldik. Tabi kazandıktan sonra da özgüven geldi. Bu da maçlardaki skorlara yansıdı. Şenol Güneş'in hocalığını konuşmaya gerek yok, yaşattığı başarılar ortada. Hocamızla güzel bir ivme yakaladık inşallah bu şekilde devam eder."