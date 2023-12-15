Yusuf Yazıcı'ya hırsızlık şoku: Maçtayken evi soyuldu!

Fransız ekibi Lille'de forma giyen Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, hırsızlık şokuyla sarsıldı.

UEFA Konferans Ligi A Grubu karşılaşmasında Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Fransız ekibi Lille, sahasında Faroe Adaları ekibi Klaksvik'i konuk ettiği sırada Milli oyuncunun evine hırsızlar girdi.

Kıyafetleri ve eşyaları çalındı

Karşılaşmaya ilk 11'de çıkan ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden Yusuf Yazıcı maçın ardından büyük bir şok yaşadı. Karşılaşma oynanırken 26 yaşındaki yıldızın evine hırsızların girdiği ortaya çıktı.

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Fransız L'Equipe'te yer alan habere göre; Yusuf Yazıcı'nın saatleri, kıyafetleri ve deri eşyalarının çalındı.

İkinci kez yaşamıyor

Yusuf Yazıcı'nın evine daha önce de hırsız girmişti. 2020 yılında yaşadığı sakatlık için İtalya'ya giden yıldız oyuncunun Fransa'daki evine yine hırsızlar girmişti. O dönem 22 yaşında olan Yusuf'un değerli eşyaları ve arabasının çalındığı öğrenilmişti.

O sırada maçtaydı...

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı Bayern Münih karşılaşmasını yöneten ve verdiği kararlarla sarı - kırmızılıların büyük tepkisini çeken Portekizli Hakem Antonio Nobre karşılaşmada ev sahibi ekip lehine üç penaltı çaldı. Penaltıların birini Yusuf Yazıcı, diğerlerini ise Angel Gomes ve Edon Zhegrova gole çevirdi.

Klaksvik'te 84. dakikada Danielsen, 90. dakikada ise Andreasen kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sezon 21 maçta görev alan Yusuf Yazıcı, yedi kez gol sevinci yaşarken bir kez de asist yapma başarısı gösterdi.