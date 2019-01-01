Yusuf Yazıcı transfer olmak istiyor

Fransız kulübü Lille’in istediği Yusuf Yazıcı’nın transfer olmak için başkan Ahmet Ağaoğlu’ndan izin istedi.

TRT Spor’un haberine göre Yusuf Yazıcı bugün sabah antrenmanının ardından soluğu başkan Ahmet Ağaoğlu’nun yanında aldı.

’in istediği genç futbolcu, kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini söyleyerek önünün açılmasını istedi.

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Lille son olarak ’a Yusuf Yazıcı için 15 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 10 pay şeklinde teklif yapmıştı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, kısa süre önce yaptığı açıklamada Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi gençlerin maaşlarında iyileştirmeye gideceklerini söylemişti.