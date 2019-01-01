Yusuf Yazıcı: "Hedefimde Avrupa var"

Trabzonspor'un genç yıldızından samimi açıklamalar...

Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, Trabzon yerel medyasına açıklamalarda bulundu.

Karadeniz Gazetesi'ne konuşan Yusuf, alınan kötü sonuçlar sonrasında moralinin çok bozuluğunu dile getirirken, "Duygusal bir insanım. Puan kaybı yaşadığımız maçlardan sonra yaşamla bağım sanki kesiliyor. Çok etkileniyorum. Kazanınca işler elbette iyi oluyor." dedi.

"Hayat bir savaş. Bu savaşı vermeyen başarılı olamaz." diyen Yusuf, şöyle devam etti: "Ben Trabzonspor'da oynamak için savaştım. Şimdi oynuyorum, savaşmaya da devam edeceğim."

Yusuf, hedefinin Avrupa'da forma giymek olduğunu da dile getirirken, "İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve İngiltere'den scoutlar takip ediyor. Kendimi geliştirip, Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı olarak önemli bir takımın formasını giymek istiyorum. Ama önceliğim elbette Trabzonspor'un başarısı." diye konuştu.