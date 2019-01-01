Yusuf Yazıcı haftanın 11'inde

1 gol ve 2 asistlik performansıyla takımını galibiyete taşıyan milli yıldız, L'Equipe tarafından haftanın karmasına seçildi.

Yusuf Yazıcı, takımı 'in 'de karşısında aldığı 3-0'lık galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından Fransız basını, maçı 1 gol ve 2 asistle tamamlayan Yusuf'tan övgü dolu cümlelerle bahsetmişti.

Oyunculara 10 üzerinden puanlar veren Fransız L'Equipe gazetesi, milli yıldıza '8' notunu vermişti.

L'Equipe, aynı zamanda Yusuf Yazıcı'ya haftanın 11'inde de yer verdi.

9 puan alan Angel Di Maria'nın ardından, Mauro Icardi ve Paul Lasne ile beraber 8 puanla ikinci en yüksek notun sahibi olan Yusuf, haftanın karmasında sol kanatta yer aldı.

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Ünlü gazetenin hazırladığı ilk 11'de şu isimler yer aldı:

Gautier Larsonneur, Mohamed Simakan, Jean-Charles Castelleto, Presnel Kimpembe, Ludovic Baal, Angel di Maria, Marco Verratti, Paul Lasne, Yusuf Yazıcı, Mauro Icardi, Wissam Ben Yedder

Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla ilk golünü Bordeaux karşısında kaydetmişti.