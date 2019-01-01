Yusuf Sarı resmen Trabzonspor'da!

Trabzonspor, 20 yaşındaki sağ kanat Yusuf Sarı ile anlaştıklarını duyurdu.

, 'nın Kulübünde forma giyen Yusuf Sarı ile 3 yıllığına anlaştıklarını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yusuf Sarı ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019/20 futbol sezonu için 1.300.000.-TL garanti ücret, 2020/21 futbol sezonu için 1.430.000.-TL garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 1.573.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Futbolcu menajeri CCB Menajerlik ve Danışmanlık Ltd. Şti.'ne, menajerlik hizmeti olarak 390.000.-TL+KDV ödenecektir. Bu menajerlik hizmet bedeli 3 yıllık dönem için olup, futbolcunun Kulübümüzde devam etme şartına bağlıdır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.