Yusuf Erdoğan: Gerçekten bitmiş gibi bir durum vardı

Yusuf Erdoğan, gerçekleşmeyen Galatasaray transferinin perde arkasını anlattı.

Yusuf Erdoğan, ile her konuda anlaşmaya vardığına dair haberler çıktıktan sonra sarı kırmızılı forma ile fotoğraf çektirmişti. Bu olaydan sonra transfer iptal edildi ve tecrübeli oyuncu ile imzaladı.

beIN Sports'a özel bir röportaj veren Yusuf Erdoğan, gerçekleşmeyen transferin bilinmeyenlerini açıkladı.

"Gerçekten bitmiş gibi bir durum vardı ortada. Neler oldu neler yaşandı herkes zamanla anlayacaktır" diyen Erdoğan, "Her konuda anlaşmaya vardık, sonra olumsuz şeyler oldu. Belki Fatih Hoca'nın olumsuz raporu vardı. Sonra zaten fotoğraf mevzusu çıktı ortaya" ifadeleriyle transfer sürecini anlattı.

Çektirdiği fotoğraf konusunda kendisini savunan deneyimli oyuncu "Bence forma olayının medyada abartıldığı kadar kötü bir durum olduğunu düşünmüyorum. Askerde arkadaşımla hatıra olarak yapmak istediğimiz bir şeydi" cümlelerini kullandı.

"Her şerde bir hayır vardır"

Daha önceki transferlerinde de benzer bir şey yaptığını anlatan Yusuf Erdoğan, " 'a transfer olacağım zaman da evde forma vardı üstüme giydim baktım. 'Bana yakıştı mı' diye merak ettim. Tabii ki bu camialar hepimizin gurur duyduğu kulüpler ama başka bir takıma da gitseydim böyle heyecanlı olurdum" ifadelerini kullandı.

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Kasımpaşa'da olmaktan duyduğu mutluluğu da ifade eden başarılı oyuncu "Burada bana verilen değeri gördükten sonra 'Her şerde bir hayır vardır' dedim" diyerek sözlerini tamamladı.

Yusuf Erdoğan, geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla çıktığı 25 Süper Lig maçında 2 gol attı ve 3 asist yaptı.