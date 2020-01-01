Yusuf Erdoğan: Galatasaray'a gitme durumum vardı

Kasımpaşa’nın sol kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, Galatasaray’a gerçekleşmeyen transferi hakkında konuştu.

Süper Lig’de sezonun son maçında sahasında şampiyon ’i 3-2 yendi. Takımının üçüncü golünü kaydeden Yusuf Erdoğan, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Başakşehir’i tebrik eden Yusuf Erdoğan, “ ’nin son beş yılına damga vurmuş, bu sene de hak ettiği şampiyonluğa ulaşmış Başakşehir takımını kutluyorum. Örnek olacak bir iş yaptılar. Tesadüf olmadığını kanıtladılar. Şampiyonluğu bileklerinin hakkıyla aldılar. Tebrik ediyorum” dedi.

Kasımpaşa açısından geride kalan sezonu yorumlayan 27 yaşındaki oyuncu, “Biz sezona iyi başlayamadık. Hoca değişiklikleri oldu. Gelen-giden çok futbolcu oldu. İkinci yarıda iyi bir ekip olduk. Fuat Hoca’nın bizim için büyük bir şans olduğunu söyleyebilirim. Bize bir abi, bir baba davrandı. Bizdeki potansiyeli açığa çıkardı. Hücum oyuncuları olarak ikinci yarıda iyi iş yaptığımızı söyleyebilirim. Gelecek sezon üst sıralara oynayan bir takım olmak istiyoruz. Talihsiz bir şekilde ağır bir sakatlık geçirdim. Dört ay oynayamadım. Sonra iyi bir dönüş yaptığımı düşünüyorum. Gelecek sezon devamlılık açısından çok iyi bir sezon geçirmek istiyorum” diye konuştu.

Daha fazla takım

Sezon başında ’a gerçekleşmeyen transferi hakkında da konuşan Yusuf Erdoğan, “Dört büyük kulüp arasından gibi büyük bir camiada oynama fırsatım oldu. Tüm futbolcular diğer üç büyük kulübün formasını giymeyi hedefler. Benim sezon başında yüzde 90 civarında Galatasaray’a gitme durumum vardı. Oraya gitmek istiyorum. Heveslenmiştim. Daha sonra tercihlerini benden yana kullanmadılar. Saygı duyuyorum. Görüşmeler olmuştu. Zaten daha sonra forma olayı meydana geldi. Çok fanatik Galatasaraylı arkadaşlarım vardı. Onların mutluluktan ötürü birbirleriyle paylaştığı fotoğraflar oldu. Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Ama her şerde bir hayır vardır. Sonuçta çok güzel bir camiaya geldim. Elbette büyük takımlarda oynama hedefim devam ediyor.. Ama burada mutluyum. Aklım ve kalbim Kasımpaşa’da” diyerek sözlerini noktaladı.