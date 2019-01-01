Yusuf Erdoğan Galatasaray formasını giydi!

Bursaspor'la yollarını ayıran Yusuf Erdoğan Galatasaray formasını giyerek transferini duyurdu.

2019 - 2020 sezonunun ilk transferini yapıyor. Sarı kırmızılılar 'dan ayrılan Yusuf Erdoğan ile resmi sözleşmeye imza atmak üzere.

Yusuf Erdoğan'ın Galatasaray formasıyla çektirdiği fotoğraf da kamuoyuna sızarken transferin resmileşmesi beklenmeye başladı.

İmza askerlik dönüşü

Fanatik Gazetesinden Yakup Çınar'ın haberine göre şu an vatani görevini yapmakta olan Yusuf'un resmi imzası görevinin bitmesinden sonra atılacak.

Alacaklarına karşılık bonservisini eline alan 26 yaşındaki oyuncu için sarı kırmızılılar bonservis bedeli ödemeyecek.