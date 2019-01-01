Yusuf Erdoğan Galatasaray formasını giydi!
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Galatasaray 2019 - 2020 sezonunun ilk transferini yapıyor. Sarı kırmızılılar Bursaspor'dan ayrılan Yusuf Erdoğan ile resmi sözleşmeye imza atmak üzere.
Yusuf Erdoğan'ın Galatasaray formasıyla çektirdiği fotoğraf da kamuoyuna sızarken transferin resmileşmesi beklenmeye başladı.
Yusuf Erdoğan, Galatasaray forması ile.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 25, 2019
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İmza askerlik dönüşü
Fanatik Gazetesinden Yakup Çınar'ın haberine göre şu an vatani görevini yapmakta olan Yusuf'un resmi imzası görevinin bitmesinden sonra atılacak.
Alacaklarına karşılık bonservisini eline alan 26 yaşındaki oyuncu için sarı kırmızılılar bonservis bedeli ödemeyecek.