Yusuf Demir: Barcelona’nın Avusturyalı Messi’si

Barcelona’ya transfer olan 18 yaşındaki oyuncu, şimdiden yeni Messi olarak gösterilmeye başladı.

Lionel Messi ile yollarını ayırmak durumunda kalan Barcelona’da Koeman, önemli genç yıldızlara sahip olduklarını ve bu şekilde yükselişe geçeceklerini açıklamıştı.

Bununla birlikte altı kez Ballon d’Or kazanan Messi’nin yerini hangi ismin doldurmaya çalışacağı da büyük merak konusu olmuştu.

Rapid Wien’de gösterdiği çıkışın ardından Katalan ekibinin dikkatini çekmeyi başaran Yusuf Demir, yaz transfer döneminde Barcelona’ya transfer olmuştu.

Ancak Katalan ekibi, genç yıldızı takip eden tek ekip değildi. Manchester United, Real Madrid, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Ajax ve Red Bull Salzburg gibi devler de oyuncunun peşindeydi.

Hücum hattının her bölgesinde oynayabilen sol ayaklı genç yıldız, yeteneği ve potansiyeliyle bu seviyelerde olmayı hak ettiğini kanıtlamıştı.

Barcelona’nın sezon öncesindeki hazırlık maçlarında göz dolduran Yusuf Demir, Stuttgart karşısında bir gol atarken Juventus maçında da Memphis’e bir asist yapmıştı.

Bunun ardından Koeman da Demir'in büyük bir yetenek ve takımın önemli genç oyuncularından biri olduğunu söylemiş, 18 yaşındaki oyuncunun A Takım’da kalacağını söylemişti.

Oyuncunun menajeri Emre Öztürk de geçtiğimiz Kasım ayında SPOX’a verdiği röportajda şunları söylemişti:

“Yussi çok yaratıcı bir oyuncu, driplingleri iyi ve harika bir sol ayağı var.”

“Tekniği ve vizyonu olağanüstü. Oyun tarzıyla Messi’yi anımsatıyor.”

“Yusuf Messi’nin büyük bir hayranı. Messi’nin yaptığı her şeye bayılıyor. Eskiden onun formasını giyip futbol oynardı.”

Avusturya’nın başkentinde dünyaya gelen Demir, futbol eğitimini de Viyana’nın en eski kulübünde almaya başlamıştı.

Ardından 10 yaşında Rapid altyapısına transfer olan oyuncu, kısa süre içinde U-13 takımına terfi etmişti.

Akademideki bu gelişimde ve U-16 takımına yükselmeden önce kulübün efsane ismi ve scout’u Steven Hofmann’ın da büyük payı vardı.

Bayern Münih’te yetişen Hofmann, ofansif orta saha olarak Rapid Wien Formasını 400’den fazla maçta terletmişti.

Bu ikilinin pozisyon olarak benzerliklerini göz önünde bulundurunca Hofmann, utangaç genç yıldızın gelişimiyle sorumlu tutulmuştu:

LAOLA’ya konuşan Hofmann, genç yıldızla ilgili şunları söylemişti: “Onun inanılmaz bir potansiyeli var. Onu futbol oynarken izlemek büyük keyif.”

“Her antrenmanda, onun kadar sıradışı bir oyuncu olduğunu ilk bakışta anlayabiliyorsunuz. Bu yaşta onun gibisini daha önce görmedim.”

2019 yılında, henüz 15 yaşındayken, Yusuf Demir yaşıtlarından ne kadar önde olduğunu herkese kanıtlamıştı. Almanya’daki Mercedes-Benz Junior Cup isimli U-19 turnuvasını Rapid Wien Liverpool’un ardından ikinci sırada tamamlarken Yusuf Demir de turnuvanın en genç oyuncusu ünvanını kazanmıştı.

Bundan bir yıl sonra ise Rapid, RB Leipzig’ 4-0 devirerek şampiyonluğa ulaşmıştı ve Demir de ünvanını korumuştu.

Bu turnuva, Yusuf Demir’in alt yaş kategorilerinde kendisini gösterdiği son anlardan biriydi.

2019 yılının Aralık ayında, Admira Wacker maçının son sekiz dakikasında oyuna dahil olan Yusuf, Rapid tarihinin en genç oyuncusu olmuştu. (16 yıl 196 gün)

Ancak diz sakatlığı ve koronvirüs gibi engellerden ötürü genç yıldız, ikinci maçı için yedi ay gibi uzun bir süre beklemek durumunda kalmıştı. Ancak daha fazla vakit kaybetmeye niyeti olmayan Yusuf, Sturm Graz filelerini havalandırmayı başarmıştı.

Bundan sonra teknik direktör Dietmar Kuhbauer’in her maç kadrosunda yer verdiği isimlerden biri olan oyuncu, Rapid’de altı gol iki asistik bir performansa imza atmıştı.

Yükselen formuyla Avusturya U-21 Milli Takımı’ndan da davet almayı başaran Yusuf Demir, U-15 e U-17 takımlarında da 22 maça çıkmış ve 19 gol atmıştı.

Ailesinin durumundan ötürü Türkiye Milli Takımı’nı da seçme ihtimali bulunan oyuncu hakkında Avusturya teknik direktörü Franco Foda, onu A Takım’a davet etmeyi düşündüklerini söylemişti.

Bununla birlikte Avusturyalı futbolseverler, Yusuf Demir’in David Alaba’nın yerini almasını beklemeye başladı.

Transfermarkt’a konuşan genç yıldız, hedeflerine dair şunları söylemişti:

“Mümkün olduğu kadar kupa kazanmak, hatta Şampiyonlar Ligi’nde zafere ulaşmak gibi hedeflerim var.”

“Ayrıca küçüklüğümden beri bir gün Ballon d’Or’u kazanacağımın hayaliyle büyüdüm.”

Menajeri Öztürk, oyuncusunun bir gün Barcelona’da oynamak istediğini önceden açıklamıştı:

“Yusuf Demir bir gün Barcelona’da oynamak istiyor ama kariyerindeki sıradaki basamağın bu olmayacağını düşünüyoruz.”

Ancak görünüşe göre 18 yaşındaki Yusuf Demir, başarı merdivenini beklenenden daha hızlı tırmanıyor.

Arjantinli Messi’nin ayrılığının ardından Yusuf Demir, nam-ı diğer Avusturyalı Messi, bakalım halefinin boşluğunu dolduracak isim olabilecek mi?