Yusuf Abdioğlu: Hatay transferde dezavantajlı

Hataysporlu savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu, Hatay'ın konumundan dolayı transferde zorluk yaşadıklarını söyledi.

Kulüp tarihinde 53 yıl sonra bir ilk yaşandıkları sezonda performansıyla şampiyonlukta pay sahibi olan Yusuf Abdioğlu, ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Kendisi ve aralarında bulunan bazı arkadaşlarının hiç Süper Lig'i görmediğini bildiren Abdioğlu, bu durumun heyecan oluşturduğunu söyledi.

Abdioğlu, bu heyecandan dolayı daha fazla çalışıp açığı kapatmak istediklerini anlatarak, "Play-off'lar zaten bu takıma yaramıyor. Takım play-off'dan çıkamamış, bugüne kadar hep elenmiş. Biz de sezon başında şampiyon olmayı amaçlamıştık. Bunu başardık ve bundan dolayı çok mutluyuz." dedi.

Daha fazla takım

"Hatay çok güzel bir il"

Takıma yeni katılan oyuncular olduğunu anlatan Abdioğlu, şunları dile getirdi:

"Şimdi aramıza yeni arkadaşlarımız katılıyor. Onlarla bir uyum süremiz var ve oyuncu katılması gereken mevkiler var. Yönetimimiz de hocalarımız da transfer için uğraşıyor. Hatay'ın Suriye'ye yakınlığından dolayı transfer konusunda biraz dezavantajlıyız. Bu konuda bazı oyuncuların aklını karıştırmak çok kolay oluyor ama gelseler Hatay'ın böyle bir yer olmadığını görecekler. Hatay çok güzel bir il."

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"Ben de nasıl bir futbol oynayacağımızı bilemiyorum"

Abdioğlu, yeni sezon hazırlıklarının güzel geçtiğini söyledi.

Yeni bir teknik direktörle çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Abdioğlu, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar hep oyuna hükmetmeye çalıştık. Daha tam olamadığımız için çok da taktik çalışamadık. Şu an ben de nasıl bir futbol oynayacağımızı bilemiyorum. Arkadaşlarımızla kesinlikle mücadele edebilen takım olacağız. Bunun sözünü verebiliriz. Çünkü mücadele etmezsek bu ligde kalıcı olamayız. Hayal satmamak gerek. Lig uzun bir periyot ve nereye götürür onu bilemeyiz. Tabii ki öncelikli hedefimiz ligde kalmak."