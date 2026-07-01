Yusti yanıtlıyor... Laporta’nın mevcut görev süresinin ardından Barcelona’nın başkanı olacak mı?

Barcelona’nın eski başkanı Rafael Yusti, kulübün şu anki başkanı Juan Laporta’nın yerine gelecekte yeniden göreve gelme konusundaki tutumunu açıkladı.

Juan Laporta, bugün Çarşamba günü, politik ve spor dünyasından isimlerin yanı sıra Barcelona kulübünün önde gelen isimlerinin de katıldığı, kalabalık bir seyirci kitlesinin bulunduğu Auditori 1899 salonunda düzenlenen yemin töreninin ardından, kulüp başkanlığı görevini yeniden devraldı ve kulüpte dördüncü dönemine başladı.

Resmi devir teslim töreninden önce, 15 Mart'ta başlayan seçim sürecinden bu yana geçici başkanlık görevini yürüten Rafael Yusti, RAC1 radyosundaki "El Mon" programına konuk oldu ve kendisini Laporta'nın olası halefi olarak tanıttı.

O, “Bunu sadece dışlamıyorum, aynı zamanda da istiyorum çünkü kendimi takdir edilmiş hissediyorum” dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: “Barcelona’nın bir sonraki başkanı ben mi olacağım? Umarım olurum çünkü sevgi hissediyorum. Bugün Juan Laporta’nın günü, ancak bu ihtimali dışlamıyorum, aksine başkan olmayı umuyorum.”

Aynı zamanda Yusti, önümüzdeki Çarşamba günü başlayacak ve Laporta başkanlığındaki mevcut yönetim kurulunun görev süresinin sona ermesi durumunda, “Bunu dilediğimi söylemem, mutlaka aday olduğum anlamına gelmez” dedi.

Şubat ayında başkanlık görevini üstlendiğinden beri, Yusti tarif edilemez bir gurur duyuyor.

Başkanlık döneminin en güzel anları olarak spor alanındaki başarıları, özellikle de A takımın La Liga şampiyonluğunu kazanmasını gösterdi.

Aslında, zorlu başlangıcını şöyle anımsadı: “Kupa maçı için Atlético Madrid’in stadyumuna gittiğimizde, ilk yarıda 4-0 geride kaldığımızı gördüğümde, ‘Bu durumdan asla kurtulamayacağım’ diye düşündüm. Üstüne üstlük, bir sonraki maçı da Girona’ya karşı kaybettik.”

Hatta yönetim kurulu üyeleri arasında “Usti’nin uğursuzluğu” şakasının yayıldığını da açıkladı. Şakayla karışık olarak şunları ekledi: “Bu şaka soyunma odasına yayılırsa, sonun gelir.”

Bu sportif başarı, ona sorumluluğun tadını çıkarma fırsatı verdi. Şöyle vurguladı: “Sahip olduğumuz bu harika takım sayesinde, son derece zorlu bir ligi kazandık.”

Son olarak, başkanlık görevinin yönetim kurulu üyeliğinden tamamen farklı olduğunu ve başkanın rolünün tek bir sorumluluk alanıyla sınırlı olduğunu açıkladı.